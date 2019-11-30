Лишают водительских прав? Вызывают в суд или ГИБДД? Помощь адвоката — это единственный шанс остаться с правами!
Примечание:
В соответствии со ст.25.1 Кодекса РФ "Об административных правонарушениях" Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Лишение водительских прав — самая неприятная неожиданность для любого, кто привык постоянно ездить на автомобиле.
Вас могут подвергнуть этому наказанию за целый ряд административных правонарушений.
Дела о лишении водительских прав рассматриваются судьями, поэтому единственный шанс остаться с правами – это грамотная защита в суде.
Вот только некоторые из случаев, когда водители обращаются к нам за помощью:
- Выезд на встречную полосу (ст.12.15 ч.4 КоАП РФ)
- Управление в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ)
- Отказ от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ)
- Скрытие с места ДТП (ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ)
- ДТП с пострадавшими (ст. 12.24 КоАП РФ)
Мы предлагаем Вам надёжный и проверенный способ вернуть права!
Все, что необходимо для выигрыша вашего дела — возьмут на себя юристы нашей компании, которые знают, как помочь водителю избежать лишения водительских прав:
- Ознакомление с материалами дела
- Выработка линии защиты
- Участие во всех судебных заседаниях
- Подготовка всех необходимых документов для защиты в суде (ходатайства, объяснения, жалобы, фотографирование места нарушения)
- Опрос свидетелей или инспектора ГИБДД
- Истребование документов из гос.органов
- Назначение экспертизы
Преимущество нашей компании – узкая специализация (юридическая помощь автомобилистам), многолетний опыт работы, наличие обширной судебной практики от мировых судей до Верховного суда РФ, поэтому мы знаем важные нюансы в постоянно меняющемся законодательстве и практике его применения.
Что делать если вас уже лишили права управления (водительского удостоверения) в суде?
К нам часто обращаются водители, после того как сами сходили в суд без юриста и проиграли своё дело.
В большинстве таких случаев мы отменяем судебные решения и помогаем вернуть водительские права! Приходите и наши автоюристы и адвокаты помогут Вам обжаловать постановление или решение суда и вернуть водительские права.
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