Лишают водительских прав? Вызывают в суд или ГИБДД? Помощь адвоката — это единственный шанс остаться с правами!

Примечание:

В соответствии со ст.25.1 Кодекса РФ "Об административных правонарушениях" Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Лишение водительских прав — самая неприятная неожиданность для любого, кто привык постоянно ездить на автомобиле.

Вас могут подвергнуть этому наказанию за целый ряд административных правонарушений.

Дела о лишении водительских прав рассматриваются судьями, поэтому единственный шанс остаться с правами – это грамотная защита в суде.

Вот только некоторые из случаев, когда водители обращаются к нам за помощью:

Мы предлагаем Вам надёжный и проверенный способ вернуть права!

Все, что необходимо для выигрыша вашего дела — возьмут на себя юристы нашей компании, которые знают, как помочь водителю избежать лишения водительских прав:

Ознакомление с материалами дела Выработка линии защиты Участие во всех судебных заседаниях Подготовка всех необходимых документов для защиты в суде (ходатайства, объяснения, жалобы, фотографирование места нарушения) Опрос свидетелей или инспектора ГИБДД Истребование документов из гос.органов Назначение экспертизы

Преимущество нашей компании – узкая специализация (юридическая помощь автомобилистам), многолетний опыт работы, наличие обширной судебной практики от мировых судей до Верховного суда РФ, поэтому мы знаем важные нюансы в постоянно меняющемся законодательстве и практике его применения.

Что делать если вас уже лишили права управления (водительского удостоверения) в суде?

К нам часто обращаются водители, после того как сами сходили в суд без юриста и проиграли своё дело.

В большинстве таких случаев мы отменяем судебные решения и помогаем вернуть водительские права! Приходите и наши автоюристы и адвокаты помогут Вам обжаловать постановление или решение суда и вернуть водительские права.

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