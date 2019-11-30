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Лишение водительских прав

Лишают водительских прав? Вызывают в суд или ГИБДД? Помощь адвоката — это единственный шанс остаться с правами!

Примечание:
В соответствии со ст.25.1 Кодекса РФ "Об административных правонарушениях" Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Лишение водительских прав — самая неприятная неожиданность для любого, кто привык постоянно ездить на автомобиле.

Вас могут подвергнуть этому наказанию за целый ряд административных правонарушений.

Дела о лишении водительских прав рассматриваются судьями, поэтому единственный шанс остаться с правами – это грамотная защита в суде.

Вот только некоторые из случаев, когда водители обращаются к нам за помощью:

Мы предлагаем Вам надёжный и проверенный способ вернуть права!

Все, что необходимо для выигрыша вашего дела — возьмут на себя юристы нашей компании, которые знают, как помочь водителю избежать лишения водительских прав: 

  1. Ознакомление с материалами дела
  2. Выработка линии защиты
  3. Участие во всех судебных заседаниях
  4. Подготовка всех необходимых документов для защиты в суде (ходатайства, объяснения, жалобы, фотографирование места нарушения)
  5. Опрос свидетелей или инспектора ГИБДД
  6. Истребование документов из гос.органов
  7. Назначение экспертизы

Преимущество нашей компании – узкая специализация (юридическая помощь автомобилистам), многолетний опыт работы, наличие обширной судебной практики от мировых судей до Верховного суда РФ, поэтому мы знаем важные нюансы в постоянно меняющемся законодательстве и практике его применения.

Что делать если вас уже лишили права управления (водительского удостоверения) в суде?

К нам часто обращаются водители, после того как сами сходили в суд без юриста и проиграли своё дело.

В большинстве таких случаев мы отменяем судебные решения и помогаем вернуть водительские права! Приходите и наши автоюристы и адвокаты помогут Вам обжаловать постановление или решение суда и вернуть водительские права.

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Выигранные дела:

  • Отказ от мед освидетельствования в Вологодской области
    Игорь в ночь отправился на своем автомобиле в поселок им.Желябова Устюженского р-на Вологодской области. Приехав туда уже под вечер был остановлен местными инспекторами ДПС, которые сразу приметили, что номера «Питерские», а, значит деньги должны быть. 
    Как только Игорь передал документы, инспектора сразу сказали ему, что сейчас нужно будет поехать в районное отделение, где они будут проводить освидетельствование. Машину оставят здесь, ну, а обратно уже своим ходом с правами или нет. Была уже глубокая ночь, и куда-либо ехать Игорь отказался. Был составлен протокол по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ. Водительское удостоверение было заменено на временное разрешение на право управления т/с. Игорю грозило лишение прав на полтора года.
    Будучи крайне возмущенным обвинением сотрудников ГИБДД, Игорь обратился за защитой своих прав в компанию "Автоадвокат.рф", которые перенесли дело в Санкт-Петербург по месту жительства Игоря.
    Мировой судья не стала вникать в тонкости этого административного дела и постановила лишить Игоря права управления. Защитники не опустили руки и в кратчайшие сроки обжаловали данное постановление. Юрист добился истребования сведений из органов муниципального управления Вологодской области и судья второй инстанции приняла решение о том, что доводы защитника убедительны и дело подлежит прекращению. Водительское удостоверение было возвращено. 
  • Ошибки ГИБДД повлекли прекращение дела по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ в Петродворце
    Илье пришло извещение о том, что ему необходимо явиться ОГИБДД Петродворцового района для разбора ДТП, участником которого он якобы являлся. 
    Не понимая о чем идет речь, и не имея свободного времени, Илья решил обратился в компанию "Автоадвокат.рф" за юридической помощью. Защитник выяснил, что несколько недель назад на автоястоянке произошло ДТП (водитель, отъезжая от парковки, случайно задел другой припаркованный автомобиль), одним из участников которого якобы был Илья.
    ОГИБДД Петродворцового района передало дело в Петродворцовый районный суд, однако ввиду того, что фактически о дате и времени составления протокола сотрудниками УВД Илья уведомлен не был, юристы настояли на возвращении дела в Петродворцовое ОГИБДД для устранения данного недочета.
    При повторном рассмотрении инспектора Петродворцового ОГИБДД не успели уложиться в трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности и были вынуждены производство по делу в отношении Ильи прекратить.
  • Судья не успел повторно лишить прав за скрытие с места ДТП на ул.Фурштадтской

    Людмила ехала в своем автомобиле по ул. Фурштадтская, неожиданно, перед ней на красный свет проскочил велосипедист. Чуть притормозив и уйдя от столкновения, Людмила, убедившись, что велосипедист уже покинул место происшествия, продолжила движение. Вскоре Людмила была остановлена сотрудниками ДПС для проверки документов, в ходе которой было установлено, что машина находится в розыске. Инспектора составили протокол по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

    Дело было рассмотрено судье Дзержинского районного суда. Судья приняла решение уже на первом заседании, до конца не разобравшись в ситуации. Понимая, что остается одна инстанция для обжалования (городской суд) и не понимая существа нарушения, Людмила обратилась за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Защитником была подана кассационная жалоба на постановление судьи в Санкт-Петербургский городской суд. где юристам удалось настоять на отмене незаконного постановления и возвращении дела в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга для устранения недостатков. При повторном рассмотрении данного дела судья Дзержинского районного суда не успел уложиться в трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности и был вынужден прекратить производство по делу. Водительское удостоверение Людмила получит уже на этой неделе. 
  • Встречка на а/д Скандинавия - Начал на прерывистой, закончил на сплошной
    Андрей совершил обгон на 53 км автодороги Скандинавия. Так как дорога просматривалась далеко вперед, данный маневр водитель оценил как безопасный, но не успел вовремя вернуться в свою полосу и закончил маневр через сплошную разметку. Через 100 метров автомобиль был остановлен инспектором ДПС. После проверки документов страж порядка заявил, что Андрей совершил обгон в нарушение дорожной разметки 1.1. Инспектор составил протокол по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрено одно наказание – лишение права управления. 
    Оставаться с временным разрешением и смутными судебными перспективами при самостоятельной защите Андрей не хотел и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Основываясь на предоставленных материалах дела, после допроса инспектора ГИБДД защитник смог полностью реабилитировать своего доверителя в мировом суде, т.е. в первой инстанции. Участие Андрея в судебном заседании не понадобилось. Водительское удостоверение Андрей получит в офисе компании "Драйв Консалтинг" уже на следующей неделе.
  • Встречка на ул.Ленсовета - Разворот на перекрестке разрешен по любой траектории
    Владимир развернулся на перекрестке – улицы Орджоникидзе и Ленсовета, был тут же остановлен сотрудником ГИБДД, составившим протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. По мнению инспектора подобные маневны с ноября 2010 года стали запрещены, так как из ч.3 ст.12.15 КоАП РФ слово "разворот" было убрано. Опасаясь за то, чтобы не стать жертвой новой практики, Владимир обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    На консультации Владимиру было разъяснено, что с нового года действительно бытует заблуждение относительно подобных разворотов, однако закон и Правила дорожного движения на его стороне, но тем не менее, это еще предстоит доказать в суде.
    После довольно быстрого рассмотрения дела мировым судьей Владимир был признан виновным в данном нарушении и лишен прав на четыре месяца. Судьей Московского районного суда данное постановление было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения. Тем не менее, защитник не сдался, составил и подал надзорную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд.
    После изучения доводов жалобы и материалов дела, заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда надзорная жалоба была удовлетворена, а постановление и решение нижестоящих судов отменены. Водительское удостоверение Владимир получит в ГИБДД Московского района уже на этой неделе.
  • Встречка на а/д Сортавала. Два обгона - два лишения? Нет!
    Олег совершил два обгона во Всеволожский районе Ленинградской области на а/д Сортавала в зоне действия знака 3.20 «Обгон Запрещен». Знак находился на одной опоре со знаком 1.12.1 «Крутые повороты», однако имел и дополнительную табличку с зоной его действия. Проехав два «закрытых» поворота Олег оказался на дороге с видимостью около 1 км, и совершил обгон одного, а затем еще одного попутно движущегося транспортного средства.
    После совершения этих маневров был остановлен сотрудниками СРОР ГИБДД, которые «поделили» поровну протоколы и забрали водительское. Олегу вменялось совершения обгона в зоне ограниченной видимости. «Но где же здесь ограниченная видимость???», - возмутился Олег. Ведь вы, находясь в одном месте увидели оба обгона, а, совершал я их не одномоментно. Инспектора СРОР предложили доказывать все в суде.
    Понимая, что в одиночку не справить, Олег решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами его дело было перенесено по месту его жительства в Выборгский район Санкт-Петербурга.
    Суд первой инстанции признал его виновным в данном административном правонарушении и вынес два постановления о лишении его права управления, общим сроком на восемь месяцев. Защитником были поданы две жалобы на постановления мирового судьи, одна из которых была удовлетворена судьей Выборгского районного суда. В суде было установлено, что сотрудник СРОР инспектор Орлов, уже после составления протокола внес туда коррективы, что не допускается действующим законодательством. Постановление мирового судьи было отменено, производство по делу прекращено.
  • Встречка в Курортном районе. Постановление мирового судьи опять отменено ДВАЖДЫ
    Дмитрий совершил обгон транспортного средства в Курортном районе Санкт-Петербурга. Водитель обгоняемого т/с прижался к обочине, и обогнать его без выезда на встречную полосу для водителя с многолетним стажем не представляло никакого труда. Сотрудник ДПС, находившийся на расстоянии 800 метров все таки заметил как водитель задевает сплошную линию разметки 1.1.  и составил протокол по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ и изъял права.
    Зная, что подобные дела лучше решать с юристом, Дмитрий решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами его дело было перенесено по месту его жительства в Красногвардейский район Санкт-Петербурга.
    Суд первой инстанции признал его виновным в данном административном правонарушении и постановил лишить права управления на четыре месяца. Защитником была подана жалоба на постановление мирового судьи, которая была удовлетворена судьей Красногвардейского районного суда, дело отправлено на новое рассмотрение тому же мировому судье.
    При повторном рассмотрении выводы мирового судьи остались теми же - виновен, лишить прав на четыре месяца. Однако защитником вновь была подана апелляционная жалоба. После рассмотрения доводов второй апелляционной жалобы судьей Красногвардейского районного суда постановление мирового судьи было отменено в связи с процессуальными нарушениями, допущенными инспектором ГИБДД и мировым судьей.
    Дмитрий захотел лично получить водительское удостоверение у судьи, которая два раза признавала его виновным, а, в итоге все равно была отменена.  Клиент доволен, водительское удостоверение снова при нем.
  • Пьянка в Ломоносовском районе. Понятой рассказал все по-честному

    Николай был "пойман" сотрудниками ГИБДД в одном из садоводств Ломоносовского района Ленинградской области по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. С предъявленным нарушением он был категорически не согласен, так как всего лишь присел за водительское сиденье, чтобы отрегулировать кресло для своей супруги, управлявшей автомобилем. Тем не менее сотрудниками ГИБДД был составлен протокол по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ и изъято водительское удостоверение.

    Николай обратился к юристам компании "Автоадвокат.рф" за помощью в связи с тем, что сам не представлял, как можно законным образом выиграть подобное дело и вернуть права. Взявшись за дело, защитник перенес его в Санкт-Петербург мировому судье по месту жительства Николая.

    После нескольких судебных заседаний по месту жительства у мирового судьи Василеостровского района, вызова и допроса инспекторов ГИБДД и понятых, допроса самого Николая и его свидетелей, мировым судьей на основании совокупности вышеуказанных показаний было принято решение о прекращении производства по делу. Водительское удостоверение Николай получил прямо в зале судебных заседаний.

  • Встречка на ул.Льва Толстого. Дописки в протоколе - основание для прекращения дела

    Илья был остановлен при движении по ул.Льва Толстого в Петроградском районе Санкт-Петербурга в связи с тем, что он, будучи припаркован на левой стороне четырехполосной дороги, выезжая от края дороги, некоторое время двигался по трамвайным путям встречного направления. Инспектором ГИБДД был составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъято водительское удостоверение.

    После предварительной бесплатной консультации о судебных перспективах по его делу и ознакомления юристом с его копией протокола об административном правонарушении, Илья решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристом было решено перенести его дело по подсудности в другой район Санкт-Петербурга (Фрунзенский), а ставку сделать на суд второй инстанции, чтобы прекратить дело по имеющимся в протоколе процессуальным нарушениям.

    В итоге опыт и знания защитника сделали свое дело. Постановление мирового судьи Фрунзенского района, которым Илья был лишен права управления сроком на четыре месяца, на первом же заседании при рассмотрении апелляционной жалобы было отменено судьей Фрунзенского районного суда, а производство по делу было прекращено. Водительское удостоверение Илья получил прямо в зале суда.

  • Пьянка. Постановление мирового судьи не соответствует формальным требованиям

    Андрей был остановлен сотрудниками ГИБДД на одной из заправок в Выборгском районе Санкт-Петербурга в субботу утром, когда он заправлял свой автомобиль. Опытные водители знают, что в выходные дни утром сотрудники ГИБДД часто ловят водителей, принимавших алкоголь накануне вечером с целью выявления "остаточного опьянения". Так получилось и на этот раз. Андрея попросили проехать на медицинское освидетельствование, отказываться он не стал, зная, что за это может последовать строгое наказание. Врач-нарколог на Светлановском пр., предварительно пообщавшись с сотрудником ГИБДД, установил у него состояние опьянения. Сотрудник ГИБДД составил протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и изъял водительское удостоверение.

    Зная, что такие дела без помощи адвоката выиграть нельзя, Андрей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов его дела была выдвинута защитная версия на первую инстанцию.

    После рассмотрения дела мировым судьей Выборгского района Андрей был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и лишен прав на полтора года. Однако защитником в постановлении мирового судьи был выявлен ряд несоответствий постановления формальным требованиям КоАП РФ, на основани чего было принято решение обратиться сразу с надзорной жалобой в Санкт-Петербургский городской суд.

    После изучения доводов жалобы заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда постановление мирового судьи в отношени Андрея было отменено, а производство по делу прекращено. Водительское удостоверение он получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже на этой неделе.

  • Нет движения во встречном направлении - нет нарушения.

    Леонид работает водителем на грузовике. В один из осенних дней, следуя по установленному маршруту по Малому пр. Васильевского острова, он начал выполнять маневр поворота на ул.Парусную, но внезапно увидел, что далее по ходу его движения установлен знак 3.1 "Въезд запрещен". Сдавать задним ходом на перекрестке он не мог, так как это запрещено ПДД РФ, да и к тому же довольно опасно, учитывая, что видимость на данном участке дороги ограничена забором, а в кабине он один.

    Леонид решил развернуться в несколько приемов, сдав немного вперед. Так как дорога в данном месте имеет четыре полосы для движения и разметку 1.3 "Двойная сплошная", проезжавший мимо экипаж ДПС, сразу же подъехал к нему, изъял права и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.

    Зная, что такие дела самостоятельно выиграть практически невозможно, Леонид обратился за помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристы, оценив перспективу рассмотрения дела по месту нарушения, решили перенести его по месту жительства Леонида в адмиралтейский район Санкт-Петербурга. Однако мировой судья адмиралтейского района посчитал, что в его действиях имеется нарушение по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ и лишил его права управления.

    Однако защитником была принесена мотивированная жалоба на указанное постановление и на третьем заседании в Октябрьском районном суде дело в отношении Леонида было прекращено, водительское удостоверение он получил в зале судебных заседаний.

     

  • Скрытие с места ДТП на ул.Софийской - дело прекращено

    В конце сентября у себя во дворе по Софийской ул. Роман случайно задел припаркованный автомобиль. Свидетелем этого происшествия стала хозяйка данного автомобиля, которая и вызвала сотрудников ДПС.

    Через месяц Романа пригласили в ОГИБДД, ему грозило лишение права управления минимум на год по обвинению в скрытии с места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. 

    Понимая, что без помощи профессионального защитника в данном случае ему не справиться, Роман решил обратиться в компанию "Автоадвокат.рф". Опытный юрист смог убедить судью районного суда в малозначительности деяния и производство по делу было прекращено. Водительское удостоверение возвращено Роману в офисе компании.

  • Встречка на а/д А-123 Зеленогорск-Выборг - дело прекращено

    Александр начал обгонять автомобиль в месте, где этот маневр не был запрещен ни разметкой, ни дорожными знаками, двигался по а/д А-123 Зеленогорск-Выборг через Приморск.  Прерывистая линия разметки неожиданно начала переходить в «сплошную».

    Плотный поток автомобилей не стал пускать Александра в свой ряд, и ему пришлось, завершать маневр с нарушением требований ПДД. Через несколько сотен метров он был остановлен инспектором ГИБДД, был составлен протокол по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, маневр Александра мог стать причиной лишения прав от 4 до 6 месяцев.

    Горький опыт приятеля, подсказал Александру не тянуть с этой проблемой, а, сразу обратиться к специалистам в этой области. Долго не колеблясь, водитель, остановил свой выбор на компании «Автоадвокат.рф». Юристами были изучены материалы дела и найдены некоторые процессуальные нарушения. Было решено просто "для галочки" пройти первую инстанцию, чтобы подольше поездить по временному разрешению, а основной упор на прекращение дела сделать на Кировский районный суд города Санкт-Петербурга.

    После вынесения ожидаемого постановления мировым судьей, защитником была подана подробная апелляционная жалоба. После изучения некоторых из доводов жалобы постановление мирового судьи было отменено, а производство по делу прекращено. Водительское удостоверение осталось при своем законном владельце.

  • Встречка на а/д Сортавала - дело прекращено
    В середине сентября Алексей ехал на своем автомобиле по ш. Сортавала Всеволожского р-на Ленинградской области. На 46 км, на прямом участке дороги водитель обогнал грузовик. Разметка на данном участке отсутствовала, поэтому остановка его автомобиля сотрудниками ДПС стала для Алексея сюрпризом. Как выяснилось, на данном участке обгон всех транспортных средств запрещен, а, следовательно, маневр, совершенный Алексеем подпадает под статью 12.15 ч.4 КоАП РФ, с лишением права управления на срок от 4 до 6 месяцев.
    Никогда не бывав в подобных ситуациях, Алексей не знал, чего ему ожидать - долго не колеблясь, водитель, остановил свой выбор на компании «Автоадвокат.рф». 
    После изучения материалов дела Алексея защитником была выработана линия защиты. Первым делом было принято решение перевести дело по месту жительства, где юрист прекрасно знал всех мировых судей. Защитник смог полностью реабилитировать своего доверителя в мировом суде, т.е. в первой инстанции. Участие Алексея в судебном заседании не понадобилось.
    Линия защиты, связанная с нарушениями прав водителя сработала безупречно. Водительское удостоверение Алексей забрал уже на следующей неделе в офисе компании «Автоадвокат.рф».
  • Оставление места ДТП на парковке ТЦ "Лента" - дело прекращено
    Перед Новым Годом, совершая последние покупки, Михаил припарковал свой автомобиль возле магазина «Лента» на Выборгском шоссе. Вернувшись, сел в автомобиль и уехал. 
    Примерно через три недели Михаилу пришло извещение о необходимости явки ОГИБДД Выборгского района, ему было предъявлено обвинение в скрытии с места ДТП. Инспектора по розыску оформили протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Михаилу грозило лишение права управления транспортными средствами до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
    Не понимая, что делать дальше, Михаил решил побороться за свои права и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Из ОГИБДД его дело было передано в Выборгский районный суд. Защитниками были приняты все необходимые меры для того, чтобы добиться положительного результата. После длительных переговоров защитника с потерпевшим, суд ограничился устным предупреждением. Водительское удостоверение возвращено в зале судебного заседания.
  • Встречка на а/д Петродворец-Кейкино - дело прекращено
    В самом начале сентября Олег двигался на своем автомобиле по а/д Петродворец-Кейкино. В районе 16 км он совершил обгон попутно движущегося т/с и, закончив маневр через прерывистую линию разметки, спокойно продолжил свое движение. Через несколько километров Олега остановил инспектор ДПС, который объяснил водителю, что ему передали по рации, что его автомобиль совершил обгон с нарушением правил дорожного движения. Сотрудник ДПС составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъял водительское удостоверение.
    Дело было передано по месту жительства водителя. Судья приняла решение уже на первом заседании, изрядно изменив показания лица привлекаемого к административной ответственности в своем постановлении.
    Понимая, что без посторонней помощи в данном случае не ему справиться, Олег не зная, что ему делать дальше, обратился за помощью в компанию " Автоадвокат.рф ".
    В районном суде, доводы защиты были признаны обоснованными, а постановление вынесенным с нарушением требований действующего законодательства, вернув дело на новое рассмотрение. Сроков для рассмотрения уже не оставалось, поэтому мировой судье пришлось принять, на этот раз, уже законное решение. Итог - Олег получил обратно свое водительское удостоверение прямо в зале суда.
  • Скрытие с места ДТП на Васильевском острове - дело прекращено
    Сергей ехал по набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге по ежедневному маршруту на рабочей грузовой машине. При выезде из ворот ввиду плотно ряда припаркованных  машин, ему пришлось немного прижаться к одной из них.

    Не заметив никакого соприкосновения, он продолжил движение. Через пару дней Сергею поступил звонок о необходимости явки в ОГИБДД Василеостровского района, ему было предъявлено обвинение в скрытии с места ДТП. Сергею грозило лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до полутора лет.

    Не понимая, что делать дальше, Сергей решил побороться за свои права и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Из ОГИБДД его дело было передано в Василеостровский районный суд. Защитниками были приняты все необходимые меры для того, чтобы добиться положительного результата. После длительных переговоров защитника с потерпевшим, суд ограничился устным предупреждением. Водительское удостоверение возвращено в зале судебного заседания.
  • Встречка на ул.Литовской - дело прекращено
    Валерия остановили на Литовской улице, причиной послужил тот факт, что при совершении левого поворота водитель якобы выехал на трамвайные пути встречного направления. Валерий прекрасно знал, что не мог нарушить ПДД и не выезжал на «встречку», но инспекторов было не переубедить. Составлен протокол по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ ввиду нарушения п.9.6 ПДД РФ. Водительское удостоверение изъято, выдано временное разрешение. 
    Валерию грозило лишение прав на 4-6 месяцев. Будучи крайне возмущенным обвинением сотрудников ГИБДД, Валерий обратился за защитой своих прав в компанию Автоадвокат.рф.
    После того, как защитником был допрошен инспектор, составивший протокол об административном правонарушении судья первой инстанции приняла решение о том, что необходим допрос напарника, совместно с которым в тот день нес службу свидетель. 
    После 3х заседаний, усилиями защитника из компании Автоадвокат.рфбыло получено постановление о прекращении производства по данному делу с указанием на тот факт, что к показаниям сотрудников ДПС суд относится критически и им не доверяет. Водительское удостоверение Валерий получил в тот же день в офисе компании.
  • Встречка на Косой линии ВО - обошлось без лишения
    В конце октября, Владимир, совершал Левый поворот по Косой линии Василевского острова. Сразу перекрестком, в зеркале заднего вида водитель увидел проблесковые маячки патрульного автомобиля ДПС. Инспектор объявил Владимиру, что тот при совершении поворота, совершил обгон по трамвайным путям встречного направления, за данное нарушение предусмотрено наказание виде лишения прав на 4 месяца по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. Водительское удостоверение было изъято, составлен протокол.
    Не имея достаточно времени и желания заниматься своим делом, Владимир решил обратиться за юридической помощью в компанию Автоадвокат.рф. После ознакомления с материалами дела и объяснениями Владимира, защитником были выявлены некоторые логические несоответствия, на основании которых было решено построить линию защиты в первой инстанции.
    В итоге, после нескольких судебных заседаний у мирового судьи Василеостровского района, изучения и проверки доводов защитника, проверки материалов дела - мировым судьей было принято решение о переквалификации действий Владимира на другую статью КоАП РФ, и ему был назначен минимальный административный штраф. Водительское удостоверение возвращено в офисе компании. 
  • Встречка на ул.Типанова - дело прекращено
    Алексей обогнал автомобиль, прижавшийся вправо перед ним напротив д. 22 по ул. Типанова. Уже на территории автозаправки к нему подъехал патрульный автомобиль. Инспектор ГИБДД, утверждал, что маневр Алексея был связан с пересечением дорожной разметки 1.1 (сплошная линия) и наказывается лишением прав от 4 до 6 месяцев по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.
    Сходив самостоятельно на три заседания в мировой суд и, получив от судьи пока устный, предварительный, вердикт о лишении, Алексей решил обратиться за юридической помощью в компанию Автоадвокат.рф. На следующем заседании водителя лишили права управления на срок 4 месяца. Юристами были изучены материалы дела, обнаружено, что не все значимые обстоятельства получили должную оценку в постановлении мирового судьи.
    Защитником была подана мотивированная жалоба в Московский районный суд. После изучения доводов жалобы судьей районного суда постановление мирового судьи было признано незаконным и необоснованным, в связи с чем производство по делу было прекращено. Водительское удостоверение Алексей получит в офисе компании АвтоАдвокат.РФ уже на этой неделе.
  • Управление в состоянии опьянения на пр.Народного ополчения - дело прекращено
    Поздно ночью, Дмитрий попал в незначительное ДТП на пр. Народного ополчения. Будучи виновным в происшествии, водитель не стал вступать в полемику со вторым участником, и остался сидеть в машине до приезда сотрудников ДПС. Прибыв на место, сотрудник ДПС обвинил Дмитрия в том, что от него пахнет алкоголем, что он, наверное, накануне, выпивал.
    Дмитрий не согласился с таким обвинением, а также не согласился с показаниями алкотестера сотрудника ГИБДД.  Инспектора составили протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, изъяли права и поставили автомобиль на штраф стоянку. Дмитрию грозило лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
    Не зная как бороться и что дальше делать, Дмитрий решил обратиться за юридической помощью в компанию Автоадвокат.рф. Юрист ознакомился с материалами дела и выработал линию защиты по делу.
    Почти два месяца мировой судья рассматривала дела. Были допрошены все участники ДТП, понятые, а, также инспектора ДПС. Каверзные вопросы защитника сыграли свое дело. Судья прекратил производство по делу. Водительское удостоверение Дмитрий получил на руки в офисе компании Автоадвокат.рф.
  • Управление в состоянии опьянения на Таллинском ш. - дело прекращено
    Рано утром в понедельник Евгений был остановлен на посту ГИБДД для проверки документов. Водитель торопился на работу, поэтому на медлительные вопросы сотрудника отвечал довольно резко. Евгению сказали выйти из машины и пройти на пост для проверки «по базе». Не обнаружив ничего интересного водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на в передвижном пункте.

    Так как водитель в принципе алкоголь не употребляет, то отпираться от процедуры не стал. Врач нарколог установил у Евгения состояние алкогольного опьянения. Водительское удостоверение было изъято. Составлен протокол по ст. 12.8 ч.1. Автомобиль оставлен на посту. 

    Не понимая, откуда могло взяться состояние алкогольного опьянения, Евгений обратился за помощью в компанию Автоадвокат.рф для получения юридической консультации по его вопросу. Узнав про сухую статистику разрешение судами дел по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, Евгений не захотел бороться самостоятельно и принял решение продолжить работу с компанией. 
    Мировой суд, как и ожидал защитник, принял решение не в пользу клиента. Было вынесено постановление о лишении Евгения права управления на срок 1,5 года. Защитником была подана жалоба на постановление мирового судьи, которая была удовлетворена судьей Красносельского районного суда. Недочеты постановления, на которые было указано защитником, признаны существенными. Водительское удостоверение, а, также, что не менее важно, доброе имя было возвращено.
  • Встречка на пр.Энергетиков - дело прекращено
    В конце сентября Александр был остановлен патрульным автомобилем ДПС в районе площади Фаберже. Ничего не объясняя, инспектор изъял водительское удостоверение и выдал временное. Согласно протоколу Александр двигался от Магнитогорской ул. в сторону пл. Фаберже по пр. Энергетиков, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения нарушив требования разметки 1.1.  За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 4-6 месяцев.
    Решив отстаивать свою правоту до конца, Александр обратился за юридической помощью в компанию Автоадвокат.рф.
    Первая инстанция не ответила Александру и его защитнику взаимностью, итог чего - лишение на четыре месяца. Однако защитником в материалах дела были выявлены некоторые несоответствия, на основании чего составлены доводы для обжалования постановления в порядке апелляции.
    Судья Красногвардейского районного суда, изучив доводы жалобы, отменил постановление мирового судьи и отправил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении мировой судья не успел устранить все сомнения в виновности Александра в данном правонарушении и был вынужден прекратить производство по делу. Водительское удостоверение Александр получит обратно уже на следующей неделе.
  • Встречка на Васильевском острове - обошлось без лишения
    Валерий возвращался домой от своего приятеля, двигался по Морской набережной в сторону Прибалтийской площади. Решив повернуть перед гостиницей, водитель выбрал короткую траекторию и задел левыми колесами дорожную разметку. Как обычно бывает в подобных случаях, промашка Валерия не осталась незамеченной, и он был остановлен экипажем ДПС.

    Инспектора забрали документы и приступили к оформлению протокола, к огромному удивлению водителя и сидевшего рядом приятеля, нарушение было квалифицировано по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ, т.е как выезд на «встречку». Грозило наказание в виде лишения права управления от 4х до 6 месяцев.

    Зная, что такие дела в суде лучше решать с адвокатом, Валерий обратился в компанию «Автоадвокат.рф» за получением консультации по его вопросу. Получив грамотную, а также, что не менее приятно, бесплатную консультацию о его судебных перспективах, водитель заключил договор на ведение его дела.
    Юрист Валерия после вызова и допроса в качестве свидетеля инспектора ДПС, а, также свидетеля, который находился в машине вместе с Валерием, сумел убедить судью в отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ и добиться переквалификации его действий на другую статью. Валерий получил минимальный штраф и вернул, благодаря профессионализму адвокатов, свое водительское удостоверение.
  • Управление в состоянии опьянения во Всеволожском районе - дело прекращено
    Поздним вечером, в конце апреля, Михаила остановили сотрудники ГИБДД на выезде из п. Борисова Грива.  После стандартной проверки документов инспектор предложил ему пройти в патрульный автомобиль и "подышать в трубочку", так как по их территории в тот день, как пояснил ИДПС, была специальная операция по выявлению нетрезвых водителей.

    Трубочка в машине инспектора дала положительный результат, с чем Михаил не согласился, после чего инспектор повез его к врачу. Медицинское освидетельствование дало результат "Установлено состояние опьянения", следствие - составление протокола об административном правонарушении по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ и изъятие водительского удостоверения. 

    Прекрасно понимая, что будет грозить при попытке самостоятельно бороться, Михаил не стал откладывать это дело в «долгий ящик» и обратился за юридической помощью в компанию Автоадвокат.рф.
    Защитником были приняты все необходимые меры для перевода дела по месту жительства Михаила, в гор. Санкт-Петербург и подготовки линии защиты. Мировой судья в первой инстанции принял решение о виновности водителя и вынес постановление о лишении права управления на 1,5 года. Защитник составил мотивированную апелляционную жалобу и подал ее в Невский районный суд.  
    Рассмотрев доводы жалобы, судья районного суда признал постановление мирового судьи незаконным и отменил его с прекращением производства по делу. Мировой судья не оценил всех обстоятельств дела и не услышал понятых, которые подтверждали невиновность Михаила. Водительское удостоверение возвращено водителю прямо в зале суда.
  • Скрытие с места ДТП в Центральном районе - дело прекращено
    Рано утром, как обычно, Борис, выходя из дома на работу, проверил свой почтовый ящик. Обнаружив в нем странное извещение о необходимости явки в ОГИБДД Центрального района в связи с тем, что несколько дней назад он скрылся с места ДТП в этом районе Санкт-Петербурга. Водителю грозило лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ.
    Начитавшись в интернете о том, что может последовать за подобными извещениями, а, также понимая, что ни в каких ДТП участия не принимал, Борис пришел на консультацию в компанию "Автоадвокат.рф".
    На консультации он получил подробную инструкцию о том, что ему следует делать дальше для того, чтобы избежать незаконного лишения прав. После посещения ГИБДД Борис решил заключить договор на ведение его дела в суде юристами "Автоадвокат.рф".
    На первом же заседании в районном суде Санкт-Петербурга, после непродолжительного разговора и, не смотря на неопровержимые доказательства невиновности Бориса, судья принял решение о признании  его виновным в скрытии с места ДТП и назначил наказание в виде лишения права управления на один год.
    Защитником была подана жалоба на незаконное постановление.  В итоге опыт и знания защитника сделали свое дело. Постановление, которым Борис был лишен права управления, на первом же заседании при рассмотрении апелляционной жалобы было отменено судьей Санкт-Петербургского городского суда, а производство по делу было прекращено. Водительское удостоверение Борис получил прямо в зале суда.
  • Скрытие с места ДТП в Рыбацком - дело прекращено
    Поздно вечером, возвращаясь домой под проливным дождем, Сергей во дворе своего дома по Шлиссельбургскому проспекту слишком близко прижался к припаркованной машине и не заметил как задел ее. Рано утром, выходя на работу, Сергей, увидел рядом со своим автомобилем соседа, который пояснил, что «вчерашнее ДТП», в котором он участвовал, уже оформлено.

    Водитель стразу не сообразил, что за ДТП и когда он в нем участвовал, но решил не рисковать и поехал в ОГИБДД. Сергею было предъявлено обвинение в скрытии с места ДТП. 

    Не понимая, что делать дальше, Сергей решил побороться за свои права и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
     
    Из ОГИБДД его дело было передано мировому судье. Защитниками были приняты все необходимые меры для того, чтобы добиться положительного результата в кратчайшие сроки. Ожидания Сергея были оправданы, после нескольких судебных заседаний защитник смог убедить судью в незначительности нарушения. Водительское удостоверение возвращено в зале судебного заседания.
  • Встречка на а/д Кола - дело прекращено
    В светлый солнечный день Сергей ехал  на своем автомобиле по а/д Кола. На 1150 км, на прямом участке дороги с видимостью более километра водитель обогнал несколько транспортных средств. Разметка на данном участке отсутствовала, поэтому остановка его автомобиля сотрудниками ДПС стала для Сергея сюрпризом.
    Как выяснилось, на данном участке обгон всех транспортных средств запрещен, а, следовательно, маневр, совершенный Павлом подпадает под статью 12.15 ч.4 КоАП РФ, с лишением права управления на срок от 4х до 6ти месяцев.
    Позвонив в момент составления протокола приятелю, который уже имел подобный опыт, Сергей узнал, что в таких ситуациях лучше всего все отрицать и указать на необходимость рассмотрения дела по месту жительства.
    Горький опыт приятеля, подсказал Сергею не тянуть с этой проблемой, а, сразу обратиться к специалистам в этой области. Долго не колеблясь, водитель, остановил свой выбор на компании «Автоадвокат.рф».  После перевода дела по месту жительства, дело было прекращено. Защитник смог полностью реабилитировать своего доверителя в мировом суде, т.е. в первой инстанции.
    Участие Сергея в судебном заседании не понадобилось. Линия защиты, связанная с нарушениями прав водителя сработала безупречно. Водительское удостоверение Сергей забрал уже на следующей неделе в офисе компании «Автоадвокат.рф».
  • Выезд на встречку на набережную реки Волковки - дело прекращено
    Вадим поворачивал на набережную реки Волковки с Днепропетровской улицы, т.к. поворачивал вторым рядом, задел при «сплошную» линию. Промашка Вадима не осталась незамеченной, и он был остановлен догнавшим его патрульным автомобилем ДПС. Сотрудник ДПС составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъял водительское удостоверение.
    Не имея достаточно времени и желания участвовать в судебных заседаниях, Вадим обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Четыре заседания, инспектор ДПС, игнорировал требования судьи дать свои показания и привезти видеозапись нарушения. На пятом заседании, судья назначила наказание в виде лишения права управления. Не согласившись с выводами суда, защитником была подана жалоба на постановление. 
    В районном суде, доводы защиты были признаны обоснованными, а постановление вынесенным с нарушением требований действующего законодательства, вернув дело на новое рассмотрение, т.е. фактически прекратив производство, т.к. сроков для рассмотрения уже не оставалось. Итог - Михаил получил обратно свое водительское удостоверение прямо в зале суда.
  • Выезд на встречную полосу на а/д Красное Село–Гатчина–Павловск - дело прекращено
    В середине лета, выезжая с прилегающей территории на а/д Красное Село – Гатчина – Павловск, Павел совершил обгон остановившегося автобуса. После того, как маневр был завершен, сзади него загорелись маяки ДПС, водителю по громкой связи было дано указание остановиться на обочине.. Как оказалось, за несколько метров до места пересечения с прилегающей территорией, откуда он выехал, стоит знак «Обгон запрещен», а, следовательно, маневр, совершенный Павлом подпадает под статью 12.15 ч.4 КоАП РФ, с лишением права управления на срок от 4х до 6ти месяцев.
    Будучи крайне возмущенным обвинением сотрудников ГИБДД, Павел обратился за защитой своих прав в компанию "Автоадвокат.рф".
    Защитниками без малейших трудностей дело было переведено в Пушкинский район Санкт-Петербурга, по месту жительства. Однако, ожидаемого правосудия в мировом суде не случилось. Суд вынес постановление о лишении права управления транспортными средствами на 4 месяца.
    Не согласившись, с принятым решением защитник Павла обжаловал постановление в районный суд, где через долгих два заседания, производство по делу было прекращено. Благодаря грамотной линии защиты, и вовремя заявленным ходатайствам, у суда в деле были достоверные сведения о месте нарушения, из которых было видно, что водитель действительно не виноват. Водительское удостоверение Павел получил прямо в суде.
  • Очередная "встречка" на а/д Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп переквалифицирована на штраф
    Дмитрий выезжал с прилегающей территории в Сланцевском р-не на а/д Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп, 175 км. Так т.к. проехать его нужно было быстро, водитель был вынужден "срезать" траекторию поворота, задев сплошную линию разметки. Через несколько метров Дмитрий был остановлен догнавшим его сзади патрульным автомобилем ГИБДД. Инспектор ДПС после проверки документов заявил, что Дмитрий при левом повороте выехал полосу встречного направления и составил протокол по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ. Возражения Дмитрия сотрудник даже не стал слушать, предложил доказывать, что «здесь максимум штраф, а не лишение» в суде..
    Не имея никакого желания больше встречаться с тем инспектором, Дмитрий обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". 
    Защитник смог перевести дело по месту жительства Дмитрия, однако, убедить мировую судью в неправомерности протокола не удалось. Временное разрешение продлили еще на 1 месяц, а, защитник Дмитрия, подал жалобу на незаконное постановление мирового судьи.
    К моменту истечения срока действия «времянки» Дмитрий получил свои права обратно. Защитнику удалось убедить судью переквалифицировать действия Дмитрия на другую статью КоАП РФ и ему был назначен минимальный административный штраф.
  • Штраф 300 рублей за встречку на ул.Внуковская возможен
    В конце августа Владимир следовал по ул. Внуковская от ул. Стартовая к ул. Домодедовская в Пулково 2, для того, чтобы отвезти человека в Аэропорт.  При повороте направо, незаметив сплошной линии разметки 1.1. выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Через 100 метров, уже находясь на платной парковке, к водителю подъехал экипаж ДПС, которые зафиксировали данный выезд на камеру. Инспектор составил протокол по ст. 12.15 ч.4 за выезд на «встречку». За данное нарушение установлено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами от 4х до 6ти месяцев.
    По совету приятеля, который, слышал про компанию «Автоадвокат.рф», Владимир обратился именно туда, для получения консультации. Не имея достаточного времени для самостоятельного представления своих интересов, и, оставшись довольным, общением с юристом, Владимир заключил договор на полное ведение дела.
    Четыре заседания подряд истребованная защитником видеофиксация вменяемого Владимиру правонарушения не поступала мировому судье. Инспектор ДПС, составивший протокол об административном правонарушении, игнорировал требования судьи явиться и дать свои показания. Тогда, защитником было принято решение о необходимости показать суду на все имеющиеся в деле недочеты и противоречия. Риск был обоснован.
    Доводы защиты были приняты судом, и они получили надлежащую оценку. Водителю назначили минимальный штраф, т.к. нарушение разметки фактически имело место. Уже через неделю, водительское удостоверение Владимир забрал в офисе компании «Автоадвокат.рф».
  • Дело о сбитом пешеходе в ГИБДД не удалось "замять"
    Еще в начале апреля этого года на ул.Маршала Казакова, д.10, корп.1 в Санкт-Петербург произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Пешеход, который получил множественные повреждения, постановлением инспекторов был признан виновным в данном ДТП, а степень тяжести, несмотря на заключение эксперта, установлена как средняя.
    Алексей, Не понимая, что делать дальше, был намерен отстаивать свои интересы и добиться признания водителя автомобиля виновным в ДТП. По совету знакомых водителей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Из ОГИБДД его дело было передано судье Кировского района. Защитник Алексея, представил все необходимые доказательства опровергающие виновность пешехода. Дело было возвращено обратно в ОГИБДД, с изменением степени тяжести на тяжкий вред. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, а Алексей вправе рассчитывать на компенсацию причиненного ему вреда.
  • Дело о скрытии с места ДТП прекращено в ГИБДД
    Леонид работает в сфере грузоперевозок. В середине августа, приехав на очередной склад, водитель наехал на листы железа, которые находились на внутренней территории, предназначенной для движения машин. Услышав грохот, Леонид остановился и увидел, что несколько листов имеют деформацию, вследствие наезда его машины.
    Работники склада начали ругаться и угрожать водителю лишение работы и большими денежными затратами. Через некоторое время, Леонид решил, что т.к. нужно дожидаться вызванное собственником листов железа ГАИ, груз нужно разгружать. Развернувшись и переставив свой грузовик возле входа на склад, Леонид остановился и до приезда сотрудников ДПС машину не трогал.
    Приехавшие на место инспектора ГИБДД изъяли у водителя права, пояснив, что он скрылся с места ДТП, а за это лишают права управления от 1 года до 1 года и 6 месяцев по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. 
    Леонид, понимая, что машину он действительно переставил и не представляя как себя вести в ГАИ, решил обратиться за помощью в «Автоадвокат.рф», о которых узнал в интернете. 
    Целых три месяца защитник Леонида вел активную борьбу по доказыванию дознавателям неправомерности возбуждения административного дела в отношении его доверителя по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ, т.е. в скрытии с места ДТП, т.к. фактически водитель никуда не уезжал. Посещая разборы в ОГИБДД Пушкинского района, защитник каждый раз добивался перенесения рассмотрения дела по тем или иным обстоятельствам, т.к. он постоянно заявлял ходатайства об истребовании различных сведений.
    Так и не успев, из-за защитника, фактически возбудить дело в отношении Леонида и передать его в суд, материал был закрыт. В очередное посещение Пушкинского ОГИБДД водительское удостоверение было выдано прямо из дела защитнику для передачи водителю. На этом защитник не намерен останавливаться и уже готовит материал для подачи искового заявления на компенсацию расходов Леонида на оказание юридических услуг.
  • Встречка на ул.Киевской - права возвращены

    Валерий поворачивал налево с ул.Новорыбинской на ул.Киевскую. Внезапно дорогу ему перегородил легковой автомобиль, выезжающий с ул.Киевской поперек его движения. Так как дело происходило на перекрестке, Валерий объехал данный автомобиль слева, немного задев двойную сплошную линию разметки на ул.Киевской, за что и был остановлен инспектором ГИБДД Московского района, заснявшим его маневр на видео и изъявшим водительское удостоверение по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.

    Уже имея опыт общения с ГИБДД и судами, Валерий решил поручить ведение дела адвокату и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Итог - на втором судебном заседании по ходатайству защитника мировой судья переквалифицировала действия водителя на другую статью КоАП РФ с назначением минимального штрафа. Валерию не пришлось приходить ни на одно судебное заседание. Водительское удостоверение он получил в офисе "Драйв Консалтинг" уже на следующий день.

  • Еще одна встречка на Аптекарской набережной - опять без лишения
    В середине лета Павел и его приятель двигались вместе на двух автомобилях по перекрестку Аптекарской наб и Гренадерского моста. О том, что на трамвайные пути в этом месте вообще не стоит заезжать водитель не знал. Двигаясь по трамвайным путям попутного направления Павел, объезжая разбитый путь, взял немного левее, и задел трамвайные пути, встречного направления.

    Через 500 метров водитель был остановлен экипажем ДПС, которые зафиксировали данный выезд на камеру. Инспектор составил протокол по ст. 12.15 ч.4 за выезд на трамвайные пути, предназначенные для встречного движения. За данное нарушение установлено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами от 4х до 6ти месяцев.

    Павел решил обратиться за помощью к юристам компании "Автоадвокат.рф", которые помогли уже его приятелю.
    Три заседания, инспектор ДПС, игнорировал требования судьи дать свои показания и привезти видеозапись нарушения. На четвертом заседании, мировым судьей Павел был признан виновным в данном нарушении и лишен прав на четыре месяца.
    Защитником в кратчайший срок была подана жалоба на данное постановление. После просмотра видеозаписи при рассмотрении дела в порядке обжалования, защитник смог убедить судью, что в данном случае инспектор не мог  лично наблюдать действия Павла. Постановление мирового судьи было изменено.
    Решением было назначено наказание в виде административного штрафа. Водительское удостоверение Павел получит в мировом суде уже на этой неделе. Защитник же намерен делее обжаловать постановление мирового судьи, чтобы прекратить дело по реабилитирующим для Павла основаниям.
  • Встречка на Аптекарской набережной - права возвращены

    Михаил двигался по пересечению Аптекарской наб и Гренадерского моста. Трамвайные пути в этом месте разбиты, и ему пришлось взять немного левее. Как оказалось такой маневр приходится делать всем водителям, которые жалеют свой транспорт. Этим обстоятельством пользуются инспектора ДПС местного ОГИБДД, фиксируя данный выезд на камеру.

    Убеждать инспектора в виновности дорожных служб оказалось бессмысленным. Сотрудником был составлен протокол об административном правонарушении за выезд на трамвайные пути, предназначенные для встречного движения по ст. 12.15 ч.4. Михаилу грозило лишение права управления транспортными средствами.

    Не имея достаточно времени и желания участвовать в судебных заседаниях, Михаил доверил ведение своего дела юристам компании "Автоадвокат.рф". Юрист, имеющий опыт работы с данным участком дороги, и положительную практику, понимал, что в мировом суде все уже предрешено, и поэтому, готовил Михаила сразу к поддержанию своей позиции в районном суде.  

    После довольно быстрого рассмотрения дела мировым судьей Михаил был признан виновным в данном нарушении и лишен прав на четыре месяца. Защитником была подана жалоба на данное постановление, которая, после изучения доводов жалобы и материалов дела, судьей Петроградского районного суда  была удовлетворена, а постановление нижестоящего суда изменено. Судом было установлено, что инспектор ДПС не мог физически наблюдать нарушения и назначил наказание в виде административного штрафа. Водительское удостоверение Михаил получит в мировом суде уже на этой неделе.

    Защитником готовится еще одна жалоба для полной реабилитации водителя.

  • Управление в состоянии опьянения в Красносельском районе - дело прекращено
    Юрий выехал из своего дома и через пару перекрестков был остановлен у д.62 по ул. Маршала Захарова. Причиной послужила массовая проверка документов, в связи с проведением спецоперации. Как выяснилось, у Юрия имеются какие-то признаки опьянения. Инспектор предложил водителю сесть к нему в автомобиль и дунуть ему в жезл. Юрий выполнил требование сотрудника, после чего ему сразу было предложено поехать к врачу.
     
    Надеясь на независимость и объективность врача, Юрий согласился и проследовал вместе с инспектором в патрульном автомобиле. Надежды Юрия не оправдались, инспектор прекрасно знал врача нарколога. Они около 15 минут о чем-то общались пока водитель сидел в коридоре, а, затем его пригласили войти. Результатов исследования Юрию не показали. Врач сказал, что все вопросы нужно задавать инспектору и с ним их решать. Сотрудник составил протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, изъял права и выписал временное разрешение.
     
    За юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф" обратился сразу, т.к. приятель Юрия давно хвастался возвращенным водительским удостоверением, хотя он действительно ехал по «встречке» На основании изученных документов юристом была выработана линия защиты.
    Дело Юрия было достаточно сложным и очень длительным. На протяжении 2х месяцев дело не поступало в суд, но, как только поступило, судья не стал вызывать Юрия, а ограничился звонком его юристу. Судья признал водителя виновным и лишил права управления на срок 1 год и 6 месяцев. Данное решение никак не устраивало, работающего водителем Юрия, и защитник обжаловал постановление мирового судьи в порядке апелляции в районный суд. 
    Благодаря нарушениям допущенных при рассмотрении мировым судом, на которые защита указывала в жалобе, судья районного суда отменил постановление. Таким образом, решительность Юрия и его желание бороться с беззаконием на дорогах, а, также профессионализм защитников, участвовавших при рассмотрении дела, помогли положительно разрешить еще одно дело. Водительское удостоверение возвращено.
  • ДТП с пострадавшими в Василеостровском района - дело прекращено
    В темное время суток, вечером Лев двигался по 1-ой Линия В.О. Дорога была в ужасном состоянии, поток машин очень плотный. На нерегулируемом пешеходном переходе, неожиданно для него выбежал мальчик, за ним родители. Не успев оттормозиться, Лев совершает наезд на пешеходов. Пешеходы получили травмы легкой и средней тяжести. Дознавателями было возбуждено дело по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ. Водителю грозило лишение право управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

    За юридической помощью Лев решил обратиться в компанию "Автоадвокат.рф" после того как Василеостровский районный суд лишил его прав на полтора года. Дело Льва было очень сложным и длительным. Защитник было обжаловано постановление судьи районного суда в порядке кассации в Санкт-Петербургский городской суд. Суд, изучив доводы жалобы, признал их обоснованными, и решил вернуть дело на новое рассмотрение.
    Судья районного суда, поняв, что постановление было отменено из-за нарушений допущенных при административном расследовании, решил отправить его обратно в ОГИБДД.
    При повторном рассмотрении инспектора Василеостровского ОГИБДД не успели уложиться в срок установленные для административного расследования и были вынуждены производство по делу в отношении Льва прекратить. Водительское удостоверение Лев получил в Василеостровском ОГИБДД.
  • Отказ от мед освидетельствования в Гатчине
    Алексея остановили на Серебряковом пер. возле д.11 в Санкт-Петербурге. Причиной послужил тот факт, что у машины не горели фары ближнего света. Инспекторам не понравился внешний вид водителя, и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал «нули». Инспекторов такой результат явно не устраивал.

    Они пояснили Алексею, что либо он едет к врачу для прохождения медицинского освидетельствования, либо они вызывают эвакуатор, и забирают его автомобиль. Водитель, не увидев другого выхода из положения, согласился проехать к доктору.

    У врача нарколога Алексею опять предложили подышать в прибор, которые также показали нули. Врач не унимался. Он выдал водителю стаканчик для сбора анализов и попросил его сдать мочу. Выполнить эту просьбу Алексею уже не позволил его организм. Ничего не дождавшись врач нарколог отпустил Алексея. Сотрудники к тому времени уже уехали по вызову. Через несколько дней, в районном отделе ГИБДД, Алексей узнал, что водительское удостоверение ему не вернут, т.к. оно было изъято в связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования, и теперь ему грозит лишение прав от полутора до двух лет.
    Дело было рассмотрено мировым судьей по месту жительства Алексея в Ленинградской области в отсутствие Алексея. Судья приняла решение уже на первом заседании, имея в деле лишь ответ, что телеграмма лицу, привлекаемому к административной ответственности не была доставлена.
    Понимая, что без посторонней помощи в данном случае не ему справиться, Алексей не зная, что ему делать дальше, обратился за помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После ознакомления с материалами дела юрист Алексея выяснил, что сотрудники составили протокол по отказу от прохождения медицинского освидетельствования еще до поездки к врачу наркологу. Именно поэтому сотрудники и не стали дожидаться результатов.
    Юристами компании была подана апелляционная жалоба на постановление. Судьей Гатчинского городского суда с первого заседания было принято решение (которое не подлежит дальнейшему обжалованию) об отмене вынесенного в первой инстанции постановления и прекращении производства по данному делу. Водительское удостоверение Алексей забрал прямо из дела в зале суда.
  • Управление в состоянии опьянения в Кировском районе - дело прекращено
    Рано утром, в субботу, Александр выехал из своего дома в Кировском районе Санкт-Петербурга. Машин в это время почти не было, именно поэтому, наверно, инспектора ДПС тормозили каждый третий автомобиль, машина Александра также не осталась без внимания. 
    Процедура стандартная попросили выйти из машины и предоставить документы. Александр спросил причину остановки. Вопрос очень разозлил сотрудников и один из них сказал, что изо рта водителя идет какой-то странный запах. Александр пояснил, что у него проблемы с желудком, оттуда и запах. Объяснения водителя не удовлетворили инспектора. Он достал какой-то прибор из кармана, очень похожий на мобильный телефон, и попросил Александра дунуть в отверстие. Прибор замигал. Сотрудник пояснил, что это означает, что водитель пьян и, что теперь они вместе с ними отправятся на Таллиннское шоссе к врачу наркологу.
    У врача все происходило очень быстро. Александр подышал в два разных прибора, результатов исследования ему никто не сказал, но врач дал понять, что они положительные. Инспектор выдал времянку составил протокол. Машину решили не эвакуировать, сотрудник ДПС пояснил, что выглядит Александр уже трезвым и может продолжать движение своим ходом.
    Зная, что подобные дела лучше решать с юристом, Александр решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристы приняли решение о необходимости обследования Александра и проведения экспертизы. Эксперт установил, что при заболевании Александра в его выдыхаемом воздухе может быть эндогенный алкоголь.
    Суд первой инстанции не принял во внимание заключение эксперта и признал его виновным в данном административном правонарушении и постановил лишить права управления на 1,5 года. Защитником была подана жалоба на постановление мирового судьи, которая была удовлетворена судьей Кировского районного суда. Суд установил, что Александр действительно ничего не употреблял, а, показания прибора лишь следствие его заболевания. Клиент доволен, водительское удостоверение снова при нем, а заключение эксперта в письменном виде и решение суда он теперь постоянно возит с собой, на всякий случай.
  • Оставление места ДТП на Кутузовской набережной
    Дарья ехала в своем автомобиле от Летнего сада по наб. Кутузова. Движение было очень плотным, но это уже стало привычным для водителя, так как этот путь она проезжала каждый день на работу и с работы. С второстепенной дороги понемногу высовывались автомобили, понимая, что остановившись и начав пропускать – возникнет пробка, Дарья объехала вылезший «нос» автомобиля. В след ей прозвучал протяжный гудок от оскорбленного водителя.  Через месяц Дарье пришла повестка о необходимости явиться в ОГИБДД Центрального района Санкт-Петербурга для дачи объяснений по факту ДТП на наб. Кутузова. 
    Не понимая, что за ДТП и не имея свободного времени, Дарья решила обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф", т.к. игнорировать совсем требования о явке она боялась.
    Защитникам удалось выяснить, что водителю было предъявлено обвинение по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ, т.е. в оставлении места ДТП, а данное нарушение влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. После ознакомления с материалами дела была выработана линия защиты. Дарья рассказала юристам, что действительно в описанную дату и время она была в этом месте, но никаких ДТП не было.
    В течение целого месяца защитник посещал разборы в ОГИБДД Центрального района. Рассмотрение все время откладывалось по тем или иным обстоятельствам, т.к. защитником постоянно заявлялись ходатайства об истребовании различных сведений. Итог. Дело так и не успело поступить в суд. По истечению трех месяцев инспектор был вынужден производство по делу в отношении Дарьи прекратить.
  • Выезд на встречные трамвайные пути - права возвращены
    Алексей поворачивал на ул. Крупскую с пр. Обуховской обороны, при этом выехал на трамвайные пути встречного движения. Сразу за поворотом был остановлен догнавшим его патрульным автомобилем ДПС. Сотрудник ДПС составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за нарушение п.9.6 ПДД РФ. Лишение прав казалось неминуемым.
    Алексей обратился в компанию "Автоадвокат.рф" для получения первичной бесплатной консультации. При изучении материалов дела защитником были обнаружены грубейшие нарушения прав водителя. 
    Мировая судья закрыла глаза на все нарушения и не приняла доводов защиты, лишив Алексея прав на 4 месяца. Защитником была подана жалоба на постановления мирового судьи, которая была удовлетворена судьей Невского районного суда. В суде было установлено и доказано, что инспектор ДПС допустил грубое нарушение порядка составления протокола,  что не допускается действующим законодательством. Водительское удостоверение будет возвращено водителю прямо в зале суда.
  • Дело о скрытии с места ДТП на ул.Марата прекращено ввиду отсутствия ДТП
    Григорий ехал в своем автомобиле по ул.Марата в Санкт-Петербурге. Произошло легкое касание с другим автомобилем, он выглянул из окна своей машины, и не увидев никаких повреждений, уехал. Вскоре Григорий был остановлен на одном из стационарных постов ГИБДД Санкт-Петербурга, ему было предъявлено обвинение в скрытии с места ДТП, описание события как раз подпадало под тот случай. 
     Не чувствуя за собой вины, Григорий решил попробовать свои силы самостоятельно. ОГИБДД передало дело Григория в районный суд. Дело рассматривал дежурный судья, который закрыл глаза на все нарушения и не принял доводов Григория, лишив его прав на один год. После этого по совету знакомого Григорий решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Защитником была подана жалоба на постановления судьи районного суда, которая была удовлетворена судьей Санкт-Петербургского городского суда. В суде было установлено, что второй участник «ДТП» не помнит всего события административного правонарушения. Защита настояла на прекращении производства по делу по реабилитирующим обстоятельствам (за отсутствием события административного правонарушения). Права Григорий заберет в ГИБДД уже чере неделю.
  • Объезд колонны перед ж/д-переездом в п.Сиверское - дело прекращено
    В середине лета, в поселке Сиверское Гатчинского района Ленинградской области, Антон объезжал колонну стоящих перед железнодорожным переездом машин для того, чтобы произвести поворот налево на перекрестке, и был абсолютно уверен, что на полосу встречного движения не выезжал, так как на данном участке дороги разметка отсутствует.  Сразу за поворотом Антона ожидал инспектор ДПС. Доводы водителя о том, что на встречку он не выезжал, сотрудника не убедили. Водительские права изъяты.  
    На консультации в компании «Автоадвокат.рф» Антона убедили в необходимости рассматривать дело по месту его жительства.
    Попробовав у мирового судьи свои силы самостоятельно, и получив срок лишения права управления на 4 месяца, Антон решил не испытывать далее судьбу и обратиться за помощью к юристам уже знакомой ему компании "Автоадвокат.рф" для обжалования. После ознакомления с материалами дела юристом была выработана линия защиты.
    Защитником была подана жалоба на постановления мирового судьи, которая была удовлетворена судьей Московского районного суда. Судья согласилась с доводами защиты и прекратил дело Антона. Водительское удостоверение возвращено владельцу в тот же день.
  • За скрытие с места ДТП на наб.р.Мойки вынесено устное предупреждение
    На пересечении наб. р. Мойки и Кирпичного пер. в Санкт-Петербурге Михаил Сергеевич ехал по ежедневному привычному маршруту. При повороте, ввиду плотного потока машин, ему пришлось прижаться к припаркованной машине. Не заметив соприкосновения с ней, он продолжил движение. Через месяц Михаилу Сергеевичу пришло извещение о необходимости явки ОГИБДД Центрального района, ему было предъявлено обвинение в скрытии с места ДТП. 
     Не понимая, что делать дальше, Михаил Сергеевич решил побороться за свои права и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Из ОГИБДД его дело было передано в Дзержинский районный суд. Защитниками были приняты все необходимые меры для того, чтобы добиться положительного результата. После длительных переговоров защитника с потерпевшим, суд ограничился устным предупреждением. Водительское удостоверение возвращено в зале судебного заседания.
  • Обгон в нарушение п.11.4 ПДД на Волхонском шоссе не доказан
    Константин ехал по своему привычному маршруту по Волхонскому шоссе. Был остановлен ДПС сразу после нескольких крутых поворотов. Инспектор пояснил, что ему передали по рации, что был совершен обгон в зоне с ограниченной видимостью. Константин пояснил инспектору, что двигавшийся с маленькой скоростью автомобиль принял к обочине, пропустив его. Обгона не было. Инспектор ГИБДД не принял во внимание возражения водителя и изъял у него водительское удостоверение. Составлен еще один протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. 

    Начитавшись в интернете страшных историй о том, как рассматриваются подобные дела в судах, Константин решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Первая инстанция не поверила Константину и его защитнику, итог чего - лишение прав на четыре месяца. Однако защитником в материалах дела были выявлены некоторые несоответствия, на основании чего составлены доводы для обжалования постановления в порядке апелляции. Судья Московского районного суда, изучив доводы жалобы, отменил постановление мирового судьи и прекратил производство по делу. Водительское удостоверение Константин получил в здании суда.
  • Встречка на Пулковском шоссе - Небрежности в постановлении означают возврат прав
    Геннадий двигался по Пулковскому шоссе (боковой проезд), от Дунайского пр-та к ул.Галстяна (пл.Победы). Перед ним двигался автобус, который произвел остановку, но не на остановке, а на пешеходном переходе перед остановкой, высадил одного пассажира и стоял около двух минут. Геннадий немного подождал пока автобус поедет, затем решил его объехать. При совершении объезда, увидел, что перед автобусом на остановке стояла легковая машина, которая и стала причиной пробки. Через некоторое время Геннадия остановили сотрудники ДПС, которые сказали, что Геннадий гарантированно лишится прав за пересечение разметки 1.1.
    За юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф" обратился после того как самостоятельно проиграл дело у мирового судьи. На основании изученных документов юристом была выработана линия защиты.
    Благодаря стараниям защитника, постановление мирового судьи было обжаловано в Московский районный суд и отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение мировому судье. Мировой судья же не успел повторно рассмотреть дело и был вынужден его прекратить за истечением сроков давности привлечения к ответственности. Водительское удостоверение будет возвращено водителю.
  • Не смотря на видеозапись, дело по "встречке" на ул.Белорусской прекращено
    Алексей двигался по ул. Белорусская в Санкт-Петербурге, где напроти дома 14 совершил объезд автобуса, который стоял перед автобусной остановке.  Через несколько метров Алексей был остановлен догнавшим его сзади патрульным автомобилем ГИБДД. Инспектор ДПС после проверки документов заявил, что Алексей нарушил требования дорожной разметки 1.1.

    Алексей все отрицал и просил отпустить его, но инспектор был неумолим, права были изъяты. ИДПС ушел в патрульный автомобиль и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. После этого случая, Алексей не раз приезжал к той остановке и обратил внимание, что автобусы там стоят постоянно, и только изредка для посадки и высадки пассажиров. 

    Не имея достаточно времени и желания участвовать в судебных заседаниях, Алексей обратился за правдой в юридическую компанию "Автоадвокат.рф".
    Несколько заседаний подряд, инспектор ДПС, игнорировал требования судьи дать свои показания и привезти видеозапись нарушения. 
    На последнем заседании, после просмотра видеозаписи защитник смог убедить судью, что в данном случае действия Алексея не образуют состава какого-либо правонарушения. Водительское удостоверение вернется к хозяину уже на этой недели.
  • Дело по "встречке" на а/д Кемполово-Выра-Тосно-Шапки прекращено уже на первом заседании
    Олег ехал на своем автомобиле по а/д Кемполово-Выра-Тосно-Шапки в Гатчинском районе Ленинградской области. Обогнав, в зоне с достаточной видимостью, двигавшийся с маленькой скоростью автомобиль, Олег был остановлен инспектором ГИБДД, который изъял у него водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. 
    Не понимая, за что отобрали права, не имея никаких нарушений в течение года, Олег обратился за консультацией в компанию "Автоадвокат.рф", где ему было все разъяснено. Узнав политику областных судов по административным делам, Олег решил не испытывать судьбу и заключил договор с юристами. После ознакомления с протоколом юристом были выявлены некоторые формальные несоответствия содержания протокола действующему законодательству.
    В результате, после перевода дела по месту жительства Олега, в Санкт-Петербург, на первом заседании мирового судьи после изучения доводов защитника мировым судьей было принято решение о прекращении производства по делу за отсутствием в действиях Олега состава административного правонарушения. Водительское удостоверение он получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже через 10 дней.
  • Встречка на ЖД-переезде - Протокол составлен с нарушением закона
    В конце апреля Михаил объезжал колонну стоящих перед железнодорожным переездом машин, и был абсолютно уверен, что на полосу встречного движения не выезжал. Кроме того на данном участке дороги разметка отсутствует. Однако, доводы водителя сотрудника ДПС, дежурившего у переезда, не убедили. Был составлен протокол, а водительские права изъяты. 
    Попробовав у мирового судьи свои силы самостоятельно, и, получив срок лишения права управления на 4 месяца, Михаил решил не испытывать далее судьбу и обратиться за помощью к юристам компании "Автоадвокат.рф" для обжалования. После ознакомления с материалами дела юристом были выявлены существенные нарушения в протоколе об административном правонарушении.
    Защитником была подана жалоба на постановления мирового судьи, которая была удовлетворена судьей Московского районного суда. В суде было установлено, что инспектор, составивший административный материал в отношении Михаила, нарушил при этом положения статьи 28.2 КоАП РФ, что существенным образом нарушило права Михаила. Водительское удостоверение будет возвращено водителю уже на этой неделе.
  • Поворот на Исаакиевской площади - права возвращены в очередной раз
    В один из солнечных летних дней Александр поворачивал на Исаакиевскую площадь с Большой Морской улицы, задев при этом «двойную сплошную». За Исаакиевским собором был остановлен догнавшим его патрульным автомобилем ДПС. Сотрудник ДПС составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъял водительское удостоверение.
    Не имея достаточно времени и желания участвовать в судебных заседаниях, Александр обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Четыре заседания, инспектор ДПС, игнорировал требования судьи дать свои показания и привезти видеозапись нарушения. 
    На пятом заседании, после просмотра видеозаписи защитник смог убедить судью, что в данном случае действия Александра образуют состав иного правонарушения, наказание за которое ограничивается лишь минимальным административным штрафом. Водительское удостоверение Александр уже получил в офисе компании "Автоадвокат.рф".
  • Сбил шлагбаум или открыл? Это уже не важно...
    В марте Вячеслав поехал по незнакомому маршруту, в поисках кратчайшего пути. Не заметив знак, запрещающий движение грузовых машин по Софийской улице, попал на одностороннюю дорогу, упирающуюся в препятствие со шлагбаумом на высоте двух с половиной метров. Шлагбаум был им задет и открыт. Свидетелем этого стал сторож, который утверждал, что Вячеслав сбил и сломал шлагбаум.
    Через месяц Вячеслава пригласили в ОГИБДД, ему грозило лишение права управления минимум на год по обвинению в скрытии с места ДТП. Дело было рассмотрено мировым судьей в отсутствие Вячеслава. Судья приняла решение уже на первом заседании, имея в деле лишь ответ, что телеграмма лицу, привлекаемому к административной ответственности, не была доставлена.
    Понимая, что без помощи профессионального защитника в данном случае ему не справиться, Вячеслав решил обратиться в компанию "Автоадвокат.рф". Опытные юристы быстро нашли «дыры» в постановлении, и смогли убедить судью районного суда в их значимости. Жалоба была удовлетворена полностью. Водительское удостоверение возвращено Вячеславу в офисе компании.
  • Встречка на Малом пр. ВО - Мировой судья принял решение незаконное, но справедливое
    Михаил выезжал со двора на Малый пр. В.О. Так как дорога была разбита, проехать, соблюдая Правила, было сложно, поэтому он был вынужден "срезать" траекторию поворота, выехав на трамвайные пути встречного направления.

    Через несколько метров Михаил был остановлен догнавшим его сзади патрульным автомобилем ГИБДД. Инспектор ДПС после проверки документов заявил, что Михаил при левом повороте выехал на трамвайные пути встречного направления. Возражения Михаила по поводу качества дороги слушать не стал, предложил писать жалобу на «дорожников».

    Не имея достаточно времени и желания участвовать в судебных заседаниях, Михаил обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Защитник Михаила смог переквалифицировать его действия на другую статью КоАП РФ и ему был назначен минимальный административный штраф. Итог - Михаил получил обратно свое водительское удостоверение прямо в зале суда.
  • Встречка в Петергофе - Городской суд принял доводы защитника
    Четыре месяца назад на пересечении Разводной и бульвара разведчика в Петродворце был составлен протокол по ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ. Кирилл поворачивал по внешнему радиусу, машина, совершавшая маневр параллельно с ним начала смещаться влево в его полосу. Кирилл оказался одним колесом на встречке.  Водительское удостоверение было изъято сотрудниками ГИБДД, дежурившими в 100 метрах от этого перекрестка. Дело осложнялось тем, что маневр Кирилла был заснят ими на видео.
    За юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф" обратился сразу, а после того как был лишен прав на 4 месяца мировым судьей. 
    Дело Кирилла было сложным и очень длительным. Целых три месяца понадобилось юристам для решения поставленной задачи. Защитник обжаловал постановление мирового судьи в порядке апелляции в Петродворцовый районный суд, но постановление мирового судьи было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
    Следующая жалоба была отправлена в Санкт-Петербургский городской суд. После изучения доводов жалобы заместителем председателя суда, постановление мирового судьи было отменено из-за нарушений, допущенных при рассмотрении дела мировым судом.
    Таким образом, пройдя целых три инстанции, благодаря настойчивости и профессионализму защитников, участвовавших при рассмотрении дела, оно было выиграно, водительское удостоверение Кирилл получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже на следующей неделе.
  • Встречка на Новосмоленской наб. - Мировой судья оценил не все значимые для дела обстоятельства

    Кирилл обогнал автомобиль, прижавшийся вправо перед ним на Новосмоленской набережной на Васильевском острове. После проезда перекрестка с улицей Наличной он был остановлен инспектором ГИБДД, утверждавшим, что при наличии на дороге четырех полос для движения и отсутствии дорожной разметки 1.3 ("Двойная сплошная"), маневр Кирилла связан с нарушением п.9.2 ПДД РФ и наказывается лишением прав от 4 до 6 месяцев по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Сходив самостоятельно в мировой суд и проиграв свое дело, Кирилл решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами были изучены материалы дела, обнаружено, что не все значимые обстоятельства получили должную оценку в постановлении мирового судьи.

    Защитником была подана мотивированная жалоба в Василеостровский районный суд. После изучения доводов жалобы судьей районного суда постановление мирового судьи было признано незаконным и необоснованным, в связи с чем производство по делу было прекращено. Водительское удостоверение Кирилл получит в офисе компании "Автоадвокат.рф" уже на этой неделе.

  • Встречка на Новосмоленской наб. - Мировой судья неправильно применил положения ПДД РФ

    Сергей обогнал автомобиль, резко сбросивший скорость перед ним на Новосмоленской набережной на Васильевском острове. Через несколько сотен метров он был остановлен инспектором ГИБДД, утверждавшим, что при наличии на дороге четырех полос для движения и отсутствии дорожной разметки 1.3 ("Двойная сплошная"), маневр Сергея наказывается лишением прав от 4 до 6 месяцев по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Сходив самостоятельно в мировой суд и проиграв свое дело, Сергей решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами были изучены материалы дела и найдены некоторые процессуальные нарушения. Было решено просто "для галочки" пройти вторую инстанцию, чтобы подольше поездить по временному разрешению, а основной упор на прекращение дела сделать на Санкт-Петербургский городской суд.

    Защитником была подана подробная апелляционная жалоба в Василеостровский районный суд. После изучения некоторых из доводов жалобы постановление мирового судьи было отменено, а производство по делу прекращено. В итоге защитник перевыполнил данные Сергею обещания и выиграл дело на полтора месяца раньше планируемого срока.

  • Скрытие с места ДТП на ул.Ленсовета - ГИБДД не успело устранить свои ошибки
    Николай ехал в своем автомобиле по ул. Ленсовета в сторону метро «Звездная» и, неожиданно, услышал какой-то звук, похожий на скрежет. Выйдя из машины и обнаружив в 50 метрах от себя машину, стоявшую на «аварийке», Николай осмотрел свою машину и не увидев абсолютно никаких повреждений принял решение продолжить движение. 
    Через месяц Николай был остановлен на одном из постов Санкт-Петербурга, ему было предъявлено обвинение в скрытии с места ДТП, описание события как раз подпадало под тот «весенний случай». 
    Не чувствуя за собой вины, Николай решил побороться за свои права и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    ОГИБДД Московского района передало дело Николая в Московский районный суд, однако ввиду того, что фактически о дате и времени составления протокола сотрудниками УВД Николай уведомлен не был, юристы настояли на возвращении дела в Московское ОГИБДД для устранения данного недочета.
    При повторном рассмотрении инспектора Московского ОГИБДД не успели уложиться в трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности и были вынуждены производство по делу в отношении Николая прекратить. 
  • Сотрудники ГИБДД не смогли вспомнить место нарушения
    Андрея остановили на Садовой улице, причиной послужил тот факт, что в воскресенье ночью машин почти не было, останавливали каждого второго. Инспекторам не понравился внешний вид водителя и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал «нули», но инспекторов такой результат не устроил, они вызвали эвакуатор, а водителю предложили поехать к врачу для прохождения медицинского освидетельствования.

    На вопросы Андрея о том, куда ему ехать для прохождения экспертизы, его просили сидеть и ждать, пока «оформляют» других водителей. Через час сотрудники уехали по вызову. А через несколько дней Андрей узнал, что водительское удостоверение не забыли ему вернуть, а изъято в связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования. 

    Андрею грозило лишение прав на полтора года. Будучи крайне возмущенным обвинением сотрудников ГИБДД, Андрей обратился за защитой своих прав в компанию "Автоадвокат.рф".

    После того, как защитником был допрошен инспектор, составивший протокол об административном правонарушении судья первой инстанции приняла решение о том, что место нарушения было установлено не верно, и передала материал по подсудности. После 3х заседаний, уже у другого мирового судьи усилиями защитника из компании "Автоадвокат.рф" было получено постановление о прекращении производства по данному делу с указанием на тот факт, что к показаниям сотрудников ДПС суд относится критически и им не доверяет.
  • Встречка. Не рассмотрено ходатайство - нарушены права водителя
    Владимир, согласно протоколу, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушив требование разметки 1.1 «сплошная линия». Владимир знал, что в таких случаях мировой судья по месту совершения правонарушения будет хорошо знать этот участок дороги, а возможно у нее будут даже аналогичные постановления о лишении права управления, поэтому он сразу написал в протоколе, что хочет, чтобы его дело рассматривалось по месту его жительства. Сотрудник изъял водительское удостоверение и выписал «времянку».
    Не согласившись с выводами инспектора, Владимир обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".
    Мировой судья не приняла во внимание доводы защиты, а, также оставила без исследования ходатайство Владимира о рассмотрении его дела судьей по месту его жительства. Защитником была подана апелляционная жалоба на постановление.
    После изучения доводов жалобы судьей Ленинского районного суда с первого заседания было принято решение (которое не подлежит дальнейшему обжалованию) об отмене вынесенного мировым судье постановлении и прекращении производства по данному делу. Водительское удостоверение у законного владельца. Выводы мирового суда признаны не основанными на материалах дела.
  • Встречка на Исаакиевской площади - Мировой судья выполнял роль обвинителя

    Одним весенним днем Вячеслав проезжал Исаакиевскую площадь и двигался в сторону Английской набережной. При повороте направо у дома 11 по Исаакиевской площади он не сориентировался в количестве полос для движения в попутном и встречном направлении и выехал третьим рядом в нарушение разметки 1.3 "Двойная сплошная" на полосу, предназначенную для встречного движения и проследовал по ней прямо до следующего перекрестка, где был остановлен сотрудником ГИБДД, изъявшим у него водительское удостоверение и составившим протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Проиграв самостоятельно мировой суд, Вячеслав решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов его дела юристом были найдены некоторые несоответствия и процессуальные нарушения при производстве в ГИБДД и мировом суде, на основании которых было решено составить доводы в суд апелляционной инстанции.

    После изучения доводов защитника судьей Октябрьского районного суда постановление мирового судьи было признано незаконным и необоснованным, а доводы защитника состоятельными, в связи с чем постановление было отменено, а производство по делу прекращено. Водительское удостоверение Вячеслав получил в офисе "Драйв Консалтинг" в тот же день вечером.

  • Встречка на Витебском пр. - Событие нарушения в протоколе описано с ошибками..

    Сергей ехал на автомобиле по Витебскому проспекту в Санкт-Петербурге. В районе улицы Орджоникидзе Витебский проспект имеет боковые проезды и широкие разделительные полосы. Свернув налево для разворота, Сергей был сбит с толку большой шириной данных улиц и большим количеством полос, в результате чего оказался на полосе встречного движения, за что был остановлен инспектором ГИБДД, который изъял у него водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Попробовав в одном заседании у мирового судьи свои силы самостоятельно, Сергей решил не испытывать судьбу и обратиться за помощью к юристам компании "Автоадвокат.рф". После ознакомления с протоколом юристом были выявлены некоторые формальные несоответствия содержания протокола действующему законодательству.

    В результате, на следующем заседании мирового судьи после изучения доводов защитника мировым судьей было принято решение о прекращении производства по делу за отсутствием в действиях Сергея состава административного правонарушения. Водительское удостоверение он получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже через 10 дней.

  • Опьянение на Октябрьской наб. - Очередная волевая победа по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ одержана усилиями защитника

    Дмитрий ехал по Октябрьской набережной в сторону области с собакой на охоту рано утром. Когда он был остановлен на посту ГИБДД при выезде из города, инспектор ГИБДД обвинил его в том, что от него пахнет алкоголем, что он, наверное, накануне выпивал, а теперь едет куда-то с "остаточным" алкоголем в крови.

    Дмитрий не согласился с таким обвинением, а также не согласился с показаниями алкотестера сотрудника ГИБДД, и был направлен на медицинское освидетельствование на Ивановскую 32. Врач-нарколог, не показав Дмитрию показания прибора, написал, что установил у него состояние опьянения. Не согласившись с выводами врача, Дмитрий поехал в другую наркологию и прошел повторное медицинское освидетельствование, но было уже поздно, так как с момента остановки прошло слишком много времени.

    Решив остаивать свою правоту до конца, Дмитрий обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристом была выработана линия защиты на первую и вторую судебные инстанции.

    После более, чем двухмесячного рассмотрения дела мировым судьей он был признан виновным по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ и лишен права управления на полтора года. Судьей Невского районного суда данное постановление оставлено без изменения, а жалоба защитника без удовлетворения. Однако защитник подал жалобу в третью инстанцию - в Санкт-Петербургский городской суд.

    Заместитель председателя Санкт-Петербургского городского суда, изучив доводы жалобы, отменил решение Невского районного суда и отправил дело на новое рассмотрение в Невский районный суд другому судье. После рассмотрения дела другим судьей, проверки доводов жалобы, дополнительно представленных защитником, судья Невского районного суда отменил постановление о признании Дмитрия виновным и прекратил производство по делу. Водительское удостоверение он получил на руки прямо в зале судебных заседаний.

  • ДТП на Киевском ш. - ГИБДД сняло с водителя все обвинения по "ДТП с пострадавшими"

    Осенью 2010 года Андрей стал участником ДТП на Киевском шоссе Санкт-Петербурга. Двигаясь во втором (левом) ряду на четырехполосной дороге, он получил удар в правое заднее колесо от другого легкового автомобиля, водитель которого стал резко перестраиваться из правого в левый ряд и не уступил дорогу Андрею, чей автомобиль двигался прямолинейно. В итоге сам виновник ДТП причинил себе телесные повреждения средней степени тяжести. После сомнительной экспертизы виновным в данном ДТП был признан Андрей.

    Однако, не желая компенсировать значительный причиненный ущерб, вред здоровью и моральный вред, он решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Защитником была подана жалоба на постановление ГИБДД в Пушкинский районный суд, которая судом была удовлетворена, постановление о признании Андрея виновным в нарушении по ст.12.24 ч.2 КоАП РФ было отменено, а дело отправлено обратно в ГИБДД.

    После дополнительных проверок, усилиями защитника, начальником ГИБДД Пушкинского района производство по делу по ст.12.24 ч.2 КоАП РФ в отношении Андрея было, наконец, прекращено, все обвинения были с него сняты.

  • Скрытие с места ДТП на ул.Крупской - Вновь одержана волевая победа по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ

    Сергей уже много лет работает профессиональным водителем. В один из рабочих дней в начале весны он проезжал по улице Крупской в Невском районе Санкт-Петербурга на большом грузовом автомобиле с прицепом. Ввиду большого количества снега и припаркованных автомобилей проезжая часть была очень сильно сужена. Минут через 10 после того как он остановился у места назначения, к Сергею подъехала патрульная машина ГИБДД.

    Инспектор сказал, что Сергей, двигаясь по улице Крупской, не заметил как "снес" зеркало у припаркованного автомобиля. Сергей не согласился с предъявленным обвинением, тем не менее инспектором ГИБДД у него было изъято водительское удостоверение и составлен протокол по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ за оставление места ДТП.

    Зная, что самостоятельно отстоять правоту в суде по таким делам чрезвычайно сложно, Сергей решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристом была выработана и согласована с Сергеем защитная линия на первую и вторую судебные инстанции.

    После длительного рассмотрения дела мировым судьей Сергей был признан виновным в данном нарушении и лишен прав на один год. Судьей Невского районного суда данное постановление было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения. Тем не менее, защитник не сдался, детально изучил материалы дела, выявил допущенные судьями процессуальные нарушения, составил и подал надзорную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд.

    После изучения доводов жалобы и материалов дела, заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда надзорная жалоба была удовлетворена, а постановление и решение нижестоящих судов отменены. Водительское удостоверение Сергей получит в ГИБДД Невского района уже на этой неделе.

  • Встречка на ул.Туристской. Неверная квалификация - основание для отмены постановления

    Алексей был остановлен инспектором ГИБДД на улице Туристской за то, что при повороте с улицы Савушкина не рассчитал траекторию поворота и задел колесом сплошную линию разметки. Инспектор составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения и изъял водительское удостоверение. Решив попробовать свои силы в суде самостоятельно, Алексей подготовил доводы для самозащиты и пришел на судебное заседание по своему делу к мировому судье.

    К несчастью, мировой судья, не внял доводам Алексея и признал его виновным на первом же заседании, назначив лишение на минимальный срок (4 месяца). Желая обжаловать вынесенное постановление, Алексей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После ознакомления с материалами его дела юристом была подана апелляционная жалоба на вынесенное постановление.

    При рассмотрении доводов жалобы судьей Приморского районного суда позиция защитника была детально проверена, в результате чего вынесенное постановление мирового судьи было признано незаконным и необоснованным и отменено, а дело прекращено. В итоге, даже не смотря на то, что Алексей действительно нарушил требования дорожной разметки при повороте, он не получил за данное нарушение никакого штрафа, а был полностью реабилитирован перед законом, водительское удостоверение он получил из рук защитника в офисе "Автоадвокат.рф" в то же день.

  • ДТП с пострадавшими. За сбитого пешехода назначен минимальный штраф

    Кирилл ехал зимой на своем автомобиле в Невском районе Санкт-Петербурга. На проспекте Пятилеток он не успел вовремя увидеть загоревшийся красный сигнал светофора на пешеходном переходе и поздно начал тормозить. Его машина проскользила по обледенелой дороге и задела пешехода. Как позднее установил судебно-медицинский эксперт, в результате наезда пешеходу был причинен легкий вред здоровью.

    В связи с тем, что Кирилл был наслышан о том, что правым в подобной ситуации всегда является потерпевший, а ему грозит лишение прав от года до полутора лет или даже больше, если эксперт неверно определить степень тяжести вреда здоровью, он решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Защитником Кирилла дело сопровождалось с самого начала - со стадии административного расследования в ГИБДД Невского района. Благодаря грамотной работе защитника, допросу свидетелей и переговорам с потерпевшим. На втором заседании Невского районного суда судьей было принято постановление о назначении Кириллу минимального административного штрафа. Водительское удостоверение он получил прямо в зале судебных заседаний.

  • Встречка на а/д СПб-Невель. Начал обгон в одной области, закончил в другой...

    Василий совершил обгон другого автомобиля на участке трассы Спб-Невель, двигаясь из Ленинградской во Псковскую область. К несчастью, он не успел вовремя заметить знак 3.20 "Обгон запрещен" и закончил обгон в зоне действия знака, за что был остановлен инспектором ГИБДД, составившим в отношении него протокол об административном правонарушении по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъявшим его водительское удостоверение.

    Не имея достаточно времени и желания заниматься своим делом, Василий решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристом дело Василия было пересено из Псковской области по месту его жительства в Санкт-Петербург. После ознакомления с материалами дела и объяснениями Василия защитником были выявлены некоторые логические несоответствия, на основании которых было решено построить линию защиты в первой инстанции.

    В итоге, после нескольких судебных заседаний у мирового судьи Адмиралтейского района, изучения и проверки доводов защитника, проверки материалов дела - мировым судьей было принято решение о прекращении производства по делу в отношении Василия. Водительское удостоверение он получит обратно уже на следующей неделе.

  • Встречка на наб.Макарова. Нарушение п.9.2 ПДД РФ инспектором не доказано

    Сергей работает в такси. Однажды вечером он ехал на рабочем автомобиле по набережной Макарова в сторону Дворцового моста. Накануне на данной набережной положили свежий асфальт, а двойную сплошную линию дорожной разметки по середине дороги еще не успели обновить. Перед Сергеем медленно ехал другой автомобиль. Так как ширина дороги позволяла спокойно совершить обгон, а встречный транспорт отсутствовал, Сергей так и сделал, но тут же был остановлен сотрудниками ГИБДД, обвинившими его в нарушении п.9.2 ПДД РФ, изъяли водительское удостоверение и составили протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Начитавшись в интернете страшных историй о том, как рассматриваются подобные дела в судах, Сергей решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Первая инстанция не ответила Сергею и его защитнику взаимностью, итог чего - лишение на четыре месяца. Однако защитником в материалах дела были выявлены некоторые несоответствия, на основании чего составлены доводы для обжалования постановления в порядке апелляции. Судья Василеостровского районного суда, изучив доводы жалобы, отменил постановление мирового судьи и отправил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении мировой судья не успел устранить все сомнения в виновности Сергея в данном правонарушении и был вынужден прекратить производство по делу. Водительское удостоверение Сергей получит обратно уже на следующей неделе.

  • Мировой судья не успел вновь лишить прав на 1,5 года

    Вадим был остановлен сотрудниками ГИБДД на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. После стандартной проверки документов инспектор предложил ему пройти в патрульный автомобиль и "подышать в трубочку", так как по их району в тот день была, как пояснил инспектор, специальная операция по выявлению нетрезвых водителей.

    Трубочка в машине инспектора дала положительный результат, с чем Вадим не согласился, после чего инспектор повез его к врачу. Медицинское освидетельствование дало результат "Установлено состояние опьянения", следствие - составление протокола об административном правонарушении по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ и изъятие водительского удостоверения.

    Зная, что подобные дела самостоятельно выиграть невозможно, Вадим обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Первая инстанция (мировой судья) не ответила Вадиму и его защитнику взаимностью - лишение на 1,5 года. Но защитник составил мотивированную апелляционну жалобу и подал ее в Приморский районный суд. Рассмотрев доводы жалобы, судья районного суда признал постановление мирового судьи незаконным и отменил его, а дело отправил на новое рассмотрение. Однако к моменту поступления дела обратно мировому судье трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности уже истек. Итог - мировой судья был вынужден прекратить производство по делу и вернуть Вадиму водительское удостоверение прямо в зале суда.

  • Отказ от мед.освидетельствования. Ошибка секретаря - основание для возврата прав

    Сергей стал участником ДТП на КАДе Санкт-Петербурге в Выборгском районе города. После приезда сотрудников ГИБДД под прессингом последних, а также другого участника ДТП, Сергей отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудниками ГИБДД были составлены сразу два административных протокола - за отказ от медицинского освидетельствования (по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ) и за оставление места ДТП (по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ), изъято водительское удостоверение. Итог - Сергею стало грозить лишение прав на два с половиной года.

    Не согласившись с обвинением сотрудников ГИБДД, Сергей обратился за защитой своих прав в компанию "Автоадвокат.рф".

    Суд первой инстанции признал Сергея виновным в совершении правонарушения по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ и лишил его права управления транспортными средствами на полтора года. Однако после детального изучения материалов дела защитником были найдены грубые процессуальные нарушения на стадии рассмотрения дела в суде, подробные доводы были изложены в апелляционной жалобе. После рассмотрения доводов жалобы постановление мирового судьи было признано Выборгским районным судом Санкт-Петербурга незаконным и необоснованным, в связи с чем было отменено, производство по делу в отношении Сергея было прекращено.

  • Выезд на встречку в результате ДТП на ул.Новосибирской не повлек лишения прав

    Игорь поворачивал на улицу Новосибирскую и после поворота почувствовал удар в правую часть автомобиля. Это была "Газель", водитель которой стал перестраиваться в его ряд, не увидев машину Игоря в мертвой зоне. В итоге машина Игоря была вытеснена на встречную полосу через двойную сплошную линию дорожной разметки.

    Приехавшие сотрудники ГИБДД с подачи водителя "Газели", который утверждал, что виновен во всем именно Игорь, составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения и изъяли водительское удостоверение.

    Не чувствую в себе достаточно сил и уверенности для самостоятельной защиты в суде, Игорь решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Первая инстанция (мировой судья) не поверила объяснениям Игоря, признала его виновным и лишила прав на 4 месяца. Однако линия защиты по его делу была выработана с расчетом на районный суд (вторую инстанцию). После нескольких судебных заседаний и изучения доводов жалобы, представленной защитником, судья районного суда признал выводы мирового судьи о виновности Игоря необоснованными и отменил постановление, водительское удостоверение Игорь получил прямо в зале судебных заседаний.

  • Встречка на ул.Ленинградской. Дважды отменено постановление мирового судьи о лишении прав на 4 месяца

    Виктор ехал по улице Ленинградской города Пушкина. Данная улица имеет по одной полосе в каждую сторону и сплошную линию разметки 1.1 посередине. Неожиданно впереди него на автобусной остановке встал для высадки пассажиров автобус. Не заметив сплошной разметки из-за лежавшего на дороге снега, Виктор объехал автобус и продолжил движение, но примерно через 100 метров был остановлен сотрудником Пушкинского ОГИБДД, обвинившим его в выезде в нарушение ПДД РФ на встречную полосу, изъявшим его права и составившим протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Зная, что подобные дела изобилуют различными "подводными камнями", Виктор решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Юристами его дело было перенесено по месту его жительства в Центральный район Санкт-Петербурга. Суд первой инстанции признал его виновным в данном административном правонарушении и постановил лишить права управления на четыре месяца. Защитником была подана жалоба на постановление мирового судьи, которая была удовлетворена судьей Куйбышевского районного суда, дело отправлено на новое рассмотрение тому же мировому судье.

    При повторном рассмотрении выводы мирового судьи остались теми же - виновен, лишить прав на четыре месяца. Однако защитником вновь была подана апелляционная жалоба. После рассмотрени доводов второй апелляционной жалобы судьей Куйбышевского районного суда постановление мирового судьи было изменено, а Виктору был назначен минимальный административный штраф. Итог - он получил обратно свое водительское удостоверение прямо в зале суда.

  • Встречка на Мурманском ш. - Доводы защитника оказались убедительнее ГИБДД

    Виталий был остановлен инспектором ГИБДД на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленинградской области после совершения обгона. Инспектор ГИБДД обвинил его в нарушении знака 3.20 "Обгон запрещен". С выводами инспектора ГИБДД Виталий был не согласен, тем не менее был составлен протокол об административном правонарушении по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъято водительское удостоверение.

    Не имея возможности самостоятельно заниматься своим делом, Виталий обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристом без участия Виталия его дело было перенесено по месту его жительства в Санкт-Петербург.

    При рассмотрении дела мировым судьей Выборгского района Санкт-Петербурга доводы защитника относительно неверного указания в протоколе места фактического обгона были признаны состоятельными, в связи с чем производство по делу об административном правонарушении по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ в отношении Виталия было прекращено. Водительское удостоверение он получит уже на следующей неделе.

  • Пьянка на наб.Черной речкиЛишению прав на 3 года не бывать!

    Сергей был остановлен инспектором ГИБДД на набережной Черной речки в ходе очередного утреннего рейда по отлову пьяных водителей. Пробив водительское удостоверение Сергея по базе ГИБДД, инспектор узнал, что у Сергея совсем недавно закончился срок лишения по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения, что очень его насторожило и он стал подозревать Сергея в том, что он и сейчас едет за рулем в несовсем трезвом виде. Итог споров с сотрудниками ГИБДД привел к освидетельствованию "заряженным" алкометром и составлению протокол по ст.12.8 ч.4 КоАП РФ, по которой Сергею грозило лишение прав сроком на 3 года.

    Зная, что подобные дела самостоятельно в судах не выигрываются, Сергей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристом его дело было перенесено из Приморского района в Красносельский по месту его жительства.

    После длительного рассмотрения дела у мирового судьи в Красносельском районе, допроса понятых, указанных в Акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и анализа доводов защитника мировой судья пришел к выводу об отсутствии в действиях Сергея состава административного правонарушения и прекратил производство по делу. Водительское удостоверение Сергей получит уже через 10 дней.

  • Встречка на 22 линии В.О. - Переквалификация со ст.12.15 ч.4 КоАП РФ возможна

    В один из весенних дней Алексей поворачивал с 22 линии В.О. на Средний проспект В.О. Примерно через полкилометра он был остановлен догнавшим его сзади патрульным автомобилем ГИБДД. Сотрудник ГИБДД после проверки документов заявил, что Алексей при левом повороте выехал на трамвайные пути встречного направления. Возражения Алексея слушать он не стал, молча изъял водительское удостоверение, выдал временное разрешение и протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Не имея достаточно времени и желания участвовать в судебных заседаниях, Алексей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    После второго судебного заседания по ходатайству защитника действия Алексея были переквалифицированы на другую статью КоАП РФ и ему был назначен минимальный административный штраф. Водительское удостоверение он получит уже на майских праздниках. Защитник же намерен делее обжаловать постановление мирового судьи, чтобы прекратить дело по реабилитирующим для Алексея основаниям.

  • Пьянка в Ленинградской области. Мелкий недочет постановления - основание для отмены

    Сергей управлял по доверенности дорогой служебной машиной. Новогодние праздники он отмечал в Ленинградской области. В один из дней новогодних каникул после долгого застолья он присел за пассажирское сиденье машины, чтобы немного подремать. Проснувшись, он увидел, что его друг в не совсем трезвом состоянии ведет его машину и едет вместе с ним в магазин. Через примерно километр друзья были остановлены сотрудниками ГИБДД. После освидетельствования друга, в отношении Сергея был составлен протокол по ст.12.8 ч.2 КоАП РФ за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, изъято водительское удостоверение.

    Понимая сложность данного дела, Сергей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами дело было перенесено по месту его жительства в Василеостровский район Санкт-Петербурга.

    После длительного рассмотрения дела мировым судьей, допроса нескольких свидетелей и сотрудников ГИБДД, Сергей был признан виновным в данном административном правонарушении и лишен прав на срок в полтора года. Однако защитником была подана апелляционная жалоба на данное постановление в Василеостровский районный суд.

    После изучения доводов жалобы и материалов дела судьей районного суда доводы защитника были признаны состоятельными, а постановление мирового судьи незаконным и необоснованным, в связи с чем оно было отменено, а производство по делу прекращено. Водительское удостоверение Сергей получит уже на майских праздниках.

  • Встречка при ДТП с патрульной машиной ГИБДД - обошлось без лишения

    Евгений попал в довольно необычное ДТП. Необычное оно потому, что другими участниками были сотрудники ГИБДД, причем, нарушавшие Правила дорожного движения. Тем не менее, виновным в ДТП признали его, а также вдобавок составили протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, изъяли водительское удостоверение и дело направили в суд.

    Так как выиграть подобное дело без помощи юриста практически невозможно, Евгений обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". К тому моменту он уже совершил несколько грубых тактических ошибок на стадии административного расследования в ГИБДД, дал невыгодные объяснения, неправильно оформил показания его свидетелей. С учетом данных сложностей юристом была выбрана линия защиты на первую инстанцию.

    После длительного рассмотрения дела судьей Приморского районного суда Евгений был признан виновным и лишен права управления на срок 4 месяца. Защитником была подана кассационная жалоба на данное постановление. После изучения доводов кассационной жалобы прокурором и судьей Санкт-Петербургского городского суда постановление было признано незаконным и необоснованным, в связи с чем было отменено. Водительское удостоверение Евгений получил прямо в зале суда.

  • Скрытие с места ДТП. Мировой судья не установил точное место нарушения

    Этой зимой Виктор на заснеженной дороге не справился с управлением и попал в большое ДТП с участием пяти автомобилей. Так как от момента первого удара его машина проехала еще около ста метров до столкновения с другими автомобилями, прибывший на место ДТП инспектор ГИБДД посчитал, что Виктор умышленно оставил место первого ДТП, а со второго просто не смог скрыться, так как его машина сломалась. В связи с этим в отношении него был составлен протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ и изъято водительское удостоверение.

    Так как Виктор ударился о лобовое стекло и серьезно пострадал в данном ДТП, его доставили в больницу. За юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф" обратилась его жена. На основании изученных документов юристом была выработана линия защиты.

    Дело Виктора было по-настоящему сложным и необычным из-за большого количества потерпевших, каждого из которых необходимо было допросить в суде. Суд первой инстанции (Приморский районный суд) признал его виновным по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ и лишил права управления на срок 12 месяцев. Защитник обжаловал постановление районного суда в порядке кассации в Санкт-Петербургский городской суд. Городским судом постановление было отменено из-за нарушения правил подсудности и отправлено на новое рассмотрение мировому судье.

    После повторного рассмотрения дела мировым судьей Виктор опять был признан виновным и лишен прав на 12 месяцев. Однако защитником вновь была подана жалоба на постановление. В порядке апелляции при рассмотрении доводов жалобы судьей Приморского районного суда постановление мирового судьи было признано незаконным и необоснованным, в связи с чем было отменено, а производство по делу прекращено. Таким образом, пройдя целых четыре инстанции, благодаря настойчивости и профессионализму защитников, участвовавших при рассмотрении дела, оно было выиграно.

  • Скрытие с места ДТП. Отсутствие вины - основание для прекращения дела

    Сергей выезжал с погрузки с одной из пром.зон Лиговского проспекта на длинной фуре. При повороте направо зад его прицепа случайно зацепил припаркованный у края выезда легковой автомобиль. Так как фура была груженая, а данная легковушка для Сергея была в мертвой зоне, он не заметил касания и уехал. Данный инцидент видели охранники базы, которые записали номер прицепа, сообщили о случившемся хозяину машины и вызвали ГИБДД. Сотрудники ГИБДД подъехали к машине Сергея на следующей точке погрузки, изъяли у него водительское удостоверение и составили протокол по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ за оставление места ДТП.

    Так как Сергей в Санкт-Петербурге был лишь проездом, а сам проживает в другом регионе, он решил проконсультироваться о возможных перспективах его дела с юристом. После беседы с юристом он решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф", оформил доверенность на ведение его дела и уехал к себе домой.

    Защитником после ознакомления с материалами дела была выработана наиболее эффективная защитная линия, были допрошены свидетели ДТП и потерпевший, истребованы дополнительные материалы. В итоге, уже на втором судебном заседании производство по делу в отношении Сергея было прекращено, водительское удостоверение он получит уже через 10 дней в офисе "Автоадвокат.рф". 

  • Управление в состоянии опьянения. Постановление мирового судьи отменено ДВАЖДЫ

    Владимир (имя изменено) отмечал с родственниками семейный праздник, вечером употребил немного спиртного. На утро ему необходимо было сесть за руль по рабочим делам. Не зная особенности организма сохранять остаточный алкоголь даже через 12 и более часов после употребления спиртного, сел за руль и был остановлен инспектором ГИБДД Красногвардейского района. После проверки документов инспектор попросил его подышать в присутствии двух понятых в свой алкотестер. К сожалению для него результат освидетельствования был положительным, с результатами он зачем-то согласился.

    По совету друга, сказавшего, что подобные дела самостоятельно в суде не выигрываются, он обратился за защитой своих интересов в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов дела было принято решение оставить дело на рассмотрение в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Мировой судья не внял доводам защиты и лишил Владимира права управления на полтора года. Защитником была подана апелляционная жалоба в Красногвардейский районный суд.

    После рассмотрения доводов жалобы постановление мирового судьи было отменено, а дело отправлено на повторное рассмотрение мировому судьей. При повторном рассмотрении мировой судья, разозлившись, что его постановление отменили, лишил Владимира прав на целых два года! Защитником повтоно была подана апелляционная жалоба на постановление мирового судьи.

    В итоге, на первом же судебном заседании после изучения доводов защиты производство по делу в отношении Владимира было прекращено, так как Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, составленный инспектором ГИБДД, был признан недопустимым доказательством. Водительское удостоверение он получит в офисе "Автоадвокат.рф".

  • Скрытие с места ДТП. Факт ДТП должен доказать в том числе и потерпевший

    Однажды по возвращении домой Алексей обнаружил, что машину его сына на парковке заблокировал другой автомобиль (загородил выезд). Так как ему необходимо было срочно ехать на своей машине по делам, он решил помочь сыну, достал трос и оттащил мешавший автомобиль немного назад, чтобы дать возможность сыну выехать с парковки.

    Происходящее в окно наблюдала знакомая водителя, нарочно поставившего так свой автомобиль. По приезду данный гражданин обнаружил на своей машине повреждения на переднем бампере и на почве внезапно возникшей личной неприязни к Алексею решил вызвать ГИБДД и заявить, что это именно Алексей повредил его машину и скрылся с места ДТП.

    После вызова в ГИБДД Ломоносовского района инспектор по розыску, не долго думая, составил в отношении Алексея протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Алексей решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристом были правильно составлены его объяснения, решен вопрос о представлении дополнительных документов и вызове в суд свидетелей.

    После рассмотрения дела судьей Ломоносовского районного суда Ленинградской области были допрошены Алексей и его свидетели, выслушаны доводы защитника. После проверки доводов защитника судьей было вынесено постановление о прекращении производства по делу в отношении Алексея в связи с отсутствием события административного правонарушения. Это означает, что Алексей в ближайшем времени сможет получить компенсацию за услуги юристов за счет государственной казны.

  • Опьянение на пр.Обуховской обороны. Наличие понятых при составлении протоколов органами ГИБДД не доказано

    Олег был остановлен в субботу утром на проспекте Обуховской обороны. Опытные водители знают, что утром выходного дня сотрудники ГИБДД ловят на "остаточном опьянении" тех, кто хорошо погулял накануне вечером. Инспекторы останавливали почти все машины подряд. После внимательного изучения документов Олега инспектору показалось, что от него пахнет алкоголем, в связи с этим тот предложил ему проехать в наркологический диспансер. Олег отказываться не стал. После исследований у врача оказалось, что прибор дал положительный результат и нарколог составил Акт медицинского освидетельствования с заключением "Установлено состояние опьянения".

    Имея прошлый опыт подобных дел, Олег знал, что выиграть самостоятельно дело по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ в суде невозможно, поэтому он решил обратиться за юридической помощью с компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов дела юристом была выработана защитная линия на первую инстанцию.

    После нескольких судебных заседаний и детальной проверки доводов защитника мировым судьей Невского района было вынесено постановление о прекращении в отношении Олега дела об административном правонарушении в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Водительское удостоверение Олег получит сразу после вступления постановления в законную силу.

  • Встречка на ул.Бабушкина - ул.Ивановской. Достаточных доказательств выезда на "встречку" опять не предоставлено

    Ниджат однажды зимним вечером проезжал перекресток улицы Бабушкина и улицы Ивановской в Санкт-Петербурге. Зазевавшись, он не увидел грязного знака 3.1 ("Въезд запрещен"), висевшего над полосой встречного движения на улице Бабушкина. Так как разметка также была под небольшим слоем снега, он случайно выехал с перекрестка по улице Бабушкина на полосу встречного движения. Через 300 метров его с сиреной догнала машина ГИБДД, сотрудник, ничего не слушая, изъял у него водительское удостоверение и составил протокол на ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Никогда не бывав в подобных ситуациях, Ниджат не знал, чего ему ожидать - он сам пошел в суд, рассказал все, как было (что не заметил знака), за что на первом же заседании получил 4 месяца лишения прав. Так как права ему были очень нужны, чтобы возить дочку к доктору, он решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    После изучения материалов дела Ниджата защитником была составлена и подана в Невский районный суд мотивированная жалоба на постановление мирового судьи. Чтобы подольше поездить по временному разрешению в случае неудачи, жалоба была подана по почте. Тем не менее, после изучения доводов жалобы судьей Невского районного суда, постановление мирового судьи было признано необоснованным, а квалификация действий водителя неверной. Итог - постановление мирового судьи изменено, вместо лишения прав на 4 месяца Ниджату назначен минимальный штраф - 300 рублей. Свое водительское удостоверение он получит обратно уже на этой неделе.

  • Управление в состоянии опьянения. Водитель ходил пешком два года зря..

    В отношении Николая в течение двух месяцев было составлено два административных протокола - по ст.12.8 ч.1 КоАП за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и по ст.12.8 ч.4 КоАП РФ за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Разными мировыми судьями он был лишен прав на полтора и на три года - в общей сложности на четыре с половиной года. Примерно через три года с момента лишения он решил обратиться за консультацией в компанию "Автоадвокат.рф" по поводу того, когда и где ему необходимо забирать водительское удостоверение.

    После изучения его постановлений юрист сказал, что срок истекает еще только через год. Также юристом было обнаружено, что во втором постановлении мирового судьи о лишении его прав на три года содержится два существенных процессуальных нарушения, на основании которых данное постановление необходимо обжаловать и отменить. Николай решил попробовать и обратился за юридической помощью.

    Защитником была составлена и подана надзорная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд. После изучения доводов жалобы заместителем председателя городского суда постановление мирового судьи было отменено, а производство по делу в отношении Николая прекращено. В итоге, водительское удостоверение он получит обратно уже на этой неделе. Если бы Николай обратился в компанию "Автоадвокат.рф" двумя годами раньше, он получил бы свои права обратно еще два года назад.

  • Отказ от мед.освидетельствования лишает права на ремонт по КАСКО

    Александр стал участником ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга. Находясь "под пресингом" других участников ДТП ввиду того, что он стал его главным виновником, а также сотрудников ГИБДД, он был вынужден отказаться от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сразу же после получения копии протокола поехал и прошел освидетельствование самостоятельно.

    Тем не менее, материалы дела были переданы на рассмотрение мировому судье. Так как признание Александра виновным по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ грозило ему отказом страховых компаний по ОСАГО и КАСКО в возмещении причиненного ДТП ущерба и лишением прав на полтора-два года, он решил обратиться за юридической помощью к адвокату.

    После изучения того, что предлагается на этот счет в интернете, Александром было принято решение обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф", и не напрасно.

    После переноса его дела по месту его жительства в Красносельский район Санкт-Петербурга и длительного рассмотрения в суде первой инстанции с многочисленными переносами судебных заседаний и допросами свидетелей мировым судьей было вынесено постановление о признании его виновным в данном административном правонарушении и назначении административного наказания.

    Защитником была подана апелляционная жалоба на данное постановление. При рассмотрении жалобы судьей Красносельского районного суда Санкт-Петербурга, проверки материалов дела и постановления мирового судьи - были сделаны выводы о том, что постановление является незаконным и необоснованным, в связи с чем оно было отменено, а производство по делу по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ в отношении Александра - прекращено. Водительское удостоверение и деньги на ремон автомобиля он получит уже в ближайшее время.

  • Встречка. Если разметка под снегом - ее нельзя нарушить (часть 2)

    Сергей ехал ночью зимой с друзьями по Каменноостровскому проспекту. Дорога была вычищена от сугробов, но вновь припорошена снегом. На Австрийской площади он обнаружил, что проехал нужный ему дом и решил развернуться. Не видя на дороге никакой разметки, он встал на перекрестке, поделив дорогу пополам. На этой же площади дежурил экипаж ГИБДД. Инспектор вышел из машины, попросил Сергея предъявить документы, забрал водительское удостоверение и составил протокол об административном правонарушении по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за нарушение Сергеем действия дорожной разметки 1.1 (одинарная сплошная).

    Не согласившись с вменяемым нарушением, Сергей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    При рассмотрении дела мировым судьей были допрошены сам водитель, его свидетели (пассажиры) и инспектор ГИБДД, составивший протокол. Тем не менее, мировой судья не принял доводов защитника и лишил Сергея права управления сроком на 4 месяца.

    Не согласившись с постановлением мирового судьи, защитником была подана апелляционная жалоба на указанное постановление. После изучения доводов жалобы судьей Петроградского районного суда постановление мирового судьи было отменено, а производство по делу прекращено.

  • Дело по "встречке" на ул.Бабушкина может быть выиграно и с одного заседания

    Дмитрий работал в такси. Однажды ночью он проезжал перекресток ул.Ивановской и ул.Бабушкина. Опытные водители знают, что ул.Бабушкина в данном месте в обе стороны переходит из трех попутных полос в одну попутную и три встречные и необходимо быть очень внимательным при проезде перекрестка, чтобы не выехать на встречную полосу. Заговорившись с пассажиром, Дмитрий после проезда перекрестка случайно оказался на полосе встречного движения, через пару сотен метров его догнал экипаж ДПС, изъял водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.

    Дмитрий решил доверить решение юридических вопросов профессионалам и обратился за помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов дела юристами были выявлены некоторые процессуальные нарушения порядка составления протокола, на которые было решено сделать акцент уже в первой судебной инстанции. Дело было перенесено по месту жительства Дмитрия в Пушкинский район Санкт-Петербурга.

    В итоге, уже на первом судебном заседании после оглашения доводов защиты мировым судьей было вынесено постановление о прекращении производства по делу в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения. Водительское удостоверение Дмитрий получит уже на следующей неделе.

  • "Сделать виновным" в ДТП кого угодно - не получится!

    В один из осенних дней Андрей ехал на своем автомобиле по Киевскому шоссе в сторону Гатчины во втором справа ряду. В левом от него ряду ехал трактор. Проезжая мимо трактора, Андрей почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, его машину немного занесло и чудом не вынесло на встречную полосу. Он остановился на попутной обочине и, разобравшись в ситуации, обнаружил, что в его правое заднее колесо при перестроении в его ряд, не посмотрев в зеркало заднего вида, ударился другой легковой автомобиль, водитель которого в итоге серьезно пострадал.

    После дачи объяснений в ОГИБДД и нескольких явок к дознавателю Андрей неожиданно для себя узнал, что второй участник ДТП провел без его ведома автотехническую экспертизу, по которой его хотят сделать виновным. Со своей виновностью он был категорически несогласен, так как ехал прямо в своем ряду, не меняя траектории. Тем не менее, его "сделали виновным", вынесли постановление о наложении административного наказания, означающее, что теперь ему предстоит также выплатить солидную компенсацию за разбитые машины других участников ДТП.

    При таких обстоятельствах Андрей решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами были подробно изучены материалы дела, подана жалоба на постановление о признании Андрея виновным в ДТП. Изучив доводы жалобы и материалы проверки по факту ДТП судьей Пушкинского районного суда было принято решение об отмене постановления и направлении материалов на дополнительное административное расследование, при котором подлежит выяснению настоящий виновник ДТП.

  • Отказ от мед.освидетельствования. Наличие оснований для направления на мед.освидетельствование должен доказать сотрудник ГИБДД

    Сергей был остановлен на Московском пр. в Санкт-Петербурге. Сотрудник ГИБДД, решивший проверить его документы, поинтересовался, не употреблял ли он накануне вечером употреблял алкогольные напитки. Сергей честно ответил, что употреблял, однако на настоящий момент уже полностью трезв и не имеет никаких признаков, запрещающих ему садиться за руль.

    Инспектор ГИБДД предложил ему проехать в наркологический диспансер на медицинское освидетельствование. Не имея возможности бросать машину и ехать в наркологию Сергей по незнанию отказался от медицинского освидетельствования. Только потом от знакомых он узнал, что за это нарушение предусмотрено лишение права управления на срок от полутора до двух лет, но было уже поздно - на руках был протокол по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ, а водительское удостоверение было изъято.

    Узнав от друзей, что в большинстве случаев права можно вернуть законным путем, Сергей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения его копий протоколов и его подробных объяснений юристами была выработана линия защиты на первую инстанцию. Дело было решено никуда не переносить и рассматривать у мирового судьи по месту нарушения.

    После длительного рассмотрения дела в суде первой инстанции - допроса обоих сотрудников ГИБДД, допроса самого Сергея, его свидетеля, понятых, указанных в протоколах, детального изучения и проверки доводов защитника мировым судьей было вынесено постановление о прекращении производства по делу в отношении Сергея в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Водительское удостоверение он получит на руки уже на следующей неделе.

  • Встречка в Кронштадте. Если разметка под снегом - ее нельзя нарушить

    Виталий ехал с друзьями зимой по одной из улиц г.Кронштадт. Впереди него медленно ехал снегоуборочный трактор, причем снег он не убирал. Так как встречный транспорт отсутствовал, Виталий обогнал трактор и поехал дальше. Через 500 метров его остановил жезлом сотрудник ГИБДД, обвинил в том, что тот обогнал трактор с нарушением ПДД РФ, а именно - через сплошную линию дорожной разметки. Виталий не согласился с нарушением, так как на дороге было довольно много снега и никакой разметки видно не было, тем не менее сотрудник ГИБДД составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъял водительское удостоверение.

    Почитав в интернете о том, как обычно в судах происходит рассмотрение подобных дел, Виталий решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения его объяснений и копии протокола об административном правонарушении юристами была выработана защитная линия на первую инстанцию. Дело было перенесено по месту жительства Виталия из Кронштадта в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга.

    После вызова и допроса судом обоих инспекторов ГИБДД, допроса свидетелей Виталия, его самого, получения ответов на судебные запросы из дорожных служб, выслушав доводы защитника, мировым судьей было принято решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения. Водительское удостоверение Виталий получит сразу после вступления постановления судьи в законную силу (через 10 дней).

  • Выиграно очередное "неберущееся" дело по пьянке

    У Виктора в жизни началась "черная полоса". Однажды днем зимой он захотел отогнать свой автомобиль в гараж. Ехать ему было не более километра. К несчастью, он не рассчитал скорость и стал участником ДТП. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД отнеслись к нему не совсем по уставу. В пылу конфликта между ним, другими участниками ДТП и сотрудниками ГИБДД в отношении него был составлен протокол по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения.

    Дело Виктора было предельно сложным. В результате ДТП он серьезно пострадал, за помощью в компанию "Автоадвокат.рф" обратилась его жена. После предварительного изучения материалов дела юристами были обнаружены некоторые процессуальные нарушения, на основании которых было решено выстроить линию защиты. Линия защиты была выстроена с упором на суд второй инстанции, поэтому первая инстанция стала лишь формальностью.

    Мировой судья признала Виктора виновным и лишила права управления на полтора года. На постановление мирового судьи защитником была подана мотивированная жалоба. Изучив доводы жалобы судьей Приморского районного суда было принято решение об отмене постановления мирового судьи и о прекращении производства по делу в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения.

  • Одержана очередная "волевая" победа по встречке в Красносельском суде

    В один из рабочих дней Игорь спокойно ехал из Красного села в Санкт-Петербург по Таллиннскому шоссе. Впереди него двигался патрульный автомобиль ГИБДД. После проезда Гореловского путепровода патрульный автомобиль внезапно остановился, по громкой связи инспектор попросил остановиться автомобиль Игоря. После проверки документов между Игорем и сотрудником ГИБДД возник конфликт на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. В отместку за грубое поведение Игоря инспектором был составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения, изъято водительское удостоверение.

    Будучи сильно удивлен и разозлен таким "беспределом", Игорь решил идти законным путем и искать правды в суде. Для этого он обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения документов юристами была выработана линия защиты, составлены объяснения Игоря, вопросы инспекторам ГИБДД.

    После рассмотрения дела в мировом суде Игорь был признан виновным по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и лишен права управления на четыре месяца, решением судьи Красносельского районного суда постановление оставлено в силе. Защитником была подана надзорная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд. Заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда решение судьи районного суда было отменено, дело отправлено на новое рассмотрение в районный суд.

    При повторном рассмотрении жалобы судьей Красносельского районного суда доводы защитника были проверены более тщательно, в связи с чем постановление мирового судьи было отменено, а дело в отношении Игоря прекращено. Водительское удостоверение он получил прямо в зале суда.

  • ДТП с наездом на пешехода. Права возвращены.

    Александр работает водителем пассажирского автобуса. В один из рейсов осенью 2010 года он проезжал поселок Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. Техника в автопарке заставляет желать лучшего, Александр неоднократно делал замечания техническому специалисту по поводу неисправности тормозов на автобусе, тем не менее, транспорт даже в таком состоянии выпускали на маршрут.

    Подъезжая к автобусной остановке, впереди идущий автомобиль неожиданно затормозил. Автобус Александра остановиться не успел и ударил автомобиль, тот отскачил и задел пешеходов, переходящих дорогу по пешеходному переходу. После судебно-медицинской экспертизы у потерпевшей был установлен легкий вред здоровью, инспектор ГИБДД составил протокол по ст.12.24 ч.1 КоАП РФ и передал дело в суд.

    Так как водительское удостоверение для Александра - единственный источник дохода, он обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После ознакомления с материалами дела юристом были выявлены некоторые процессуальные нарушения, на основании которых была выработана линия защиты в суде. Также Александр представил защитнику по его просьбе ряд документов для представления в суд.

    На втором судебном заседании во Всеволожском городком суде Ленинградской области, выслушав доводы защитника, судьей было принято решение о наложении на Александра минимального административного штрафа, предусмотренного данной статьей КоАП РФ и об освобождении его от ответственности в виде лишения права управления на срок от года до полутора лет. Водительское удостоверение Александр получит в офисе "Драйв Консалтинг" уже на следующей неделе.

  • 12 нарушений - не повод для лишения прав

    Исса в очередной раз попался на "перегрузе". В 2010 году он уже имел нарушение по этой же статье и еще 12 различных нарушений Правил дорожного движения. Даже неопытному человеку, прочитавшему ст.12.21.1 КоАП РФ в данной ситуации понятно, что Иссе грозило лишение прав от четырех до шести месяцев, также посчитали и в ГИБДД, передавая дело на рассмотрение мировому судье. Однако управление своим грузовым автомобилем для него и его семьи - единственный источник дохода, поэтому Исса решил искать различные способы решения своей проблемы.

    Знакомый пососоветовал ему обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф", куда он сам уже неоднократно обращался и ему помогали в законном возврате прав. Не долго думая, Исса приехал на бесплатную консультацию о судебных перспективах его дела, после которой заключил договор и выдал доверенность. От юриста он получил четкие инструкции относительно того, какие документы и в какие сроки ему необходимо собрать для положительного разрешения дела.

    В итоге, после рассмотрения дела мировым судьей Всеволожского района Ленинградской области в отношении Иссы было избрано иное наказание, чем лишения права управления транспортными средствами. Выслушав доводы защитника, мировым судьей, несмотря на 12 текущих нарушений ПДД РФ Иссы был назначен минимальный административный штраф. Водительское удостоверение Исса получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже на этой неделе.

  • Встречка на ул.Гранитной. Неверно указано место нарушения - основание для возврата прав

    Алексей двигался по Новочеркасскому проспекту и собирался повернуть налево на улицу Гранитную, заблаговременно перестроившись на трамвайные пути попутного направления. Внезапно, при подъезде к перекрестку справа его стал "подрезать" грузовой автомобиль, в результате чего Алексею пришлось выехать на трамвайные пути встречного направления.  Дежуривший на перекрестке инспектор ГИБДД тут же заметил данный "дерзкий" маневр, остановил его, изъял водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на трамвайные пути встречного направления.

    Не имея достаточно времени для отстаивания своих интересов, Алексей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами при ознакомлении с материалами дела были выявлены некоторые логические противоречия, на основе которых были сформулированы доводы защиты для первой и для второй судебных инстанций.

    Мировой судья не разделил позицию защитника, признал Алексея виновным по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и лишил его права управления сроком на четыре месяца. Однако защитником была подана апелляционная жалоба на указанное постановление. При рассмотрении жалобы судья Красногвардейского районного суда вынес решение о прекращении производства по делу. Водительское удостоверение Алексей получит уже на следующей неделе.

  • Встречка на Заневском пр. Разворот на перекрестке разрешен по любой траектории

    Сергей развернулся на перекрестке с широким бульваром - Заневского проспекта и улицы Шаумяна, был тут же остановлен сотрудником ГИБДД, составившим протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. По мнению инспектора подобные маневны с ноября 2010 года стали запрещены, так как из ч.3 ст.12.15 КоАП РФ слово "разворот" было убрано. Опасаясь за то, чтобы не стать жертвой новой практики, Сергей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    На консультации Сергею было разъяснено, что с нового года действительно бытует заблуждение относительно подобных разворотов, однако закон и Правила дорожного движения на его стороне, но тем не менее, это еще предстоит доказать в суде.

    Первая инстанция не поддержала доводы защиты и вынесла постановление о лишении права управления на четыре месяца. Однако защитник подал апелляционную жалобу в Красногвардейский районный суд. В итоге, после изучения доводов защиты судьей районного суда производство по делу в отношении Сергея было прекращено, водительское удостоверение он получит уже через неделю.

  • Раскрыт еще один случай фальсификации протокола сотрудниками ГИБДД

    Сергей неожиданно для себя ввязался в конфликт с сотрудниками ГИБДД, осуществлявшими эвакуацию неправильно припаркованных машин возле цирка, куда он приехал на представление с детьми. Выходя из цирка, он увидел, что его машина стояла на эвакуаторе. После разговоров на повышенных тонах с водителем эвакуатора и сотрудником ГИБДД, его машину сняли, а он, громко хлопнув дверью, развернулся и, проехав по тротуару, уехал в сторону светофора. Такая реакция сотруднику ГИБДД не понравилась, он догнал Сергея, остановил его и решил продемонстрировать свою власть - изъял водительское удостоверение и составил протокол за выезд на полосу встречного движения.

    Будучи наслышан о подобных действиях сотрудников ГИБДД и о том, как такие дела рассматриваются в судах, Сергей решил обратить за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    После нескольких судебных заседаний, допроса сотрудника ГИБДД и свидетелей со стороны Сергея, мировым судьей центрального района по ходатайству защитника "Автоадвокат.рф" было принято решение о переквалификации действий Сергея на другую статью КоАП РФ с назначением минимального административного штрафа. Сергей получил изъятое ранее водительское удостоверение прямо в зале судебных заседаний мирового судьи.

  • Встречка в Агалатово. Мировым судьей неверно применена ст.12.15 ч.4 КоАП РФ

    Артем ехал на своем автомобиле по трассе А129 во Всеволожском районе Ленинградской области. В деревне Агалатово он пошел на обгон другого автомобиля, но не успел вовремя его закончить и был вынужден завершать обгон уже в зоне ограниченной видимости (крутой поворот), где и был заснят на видеокамеру, установленную в патрульном автомобиле инспектора ГИБДД, дежурившего на данном участке дороги. Артем тут же был остановлен, водительское удостоверение было изъято и составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения в нарушение п.11.5 ПДД РФ (редакция до 21.11.2010 г.).

    Найдя информацию о компании "Автоадвокат.рф" в интернете, Артем решил обратиться за юридической помощью. После предварительного изучения копии его протокола и объяснений юристами было решено взяться за дело. Административное дело в отношении Артема было перенесено по месту его жительства в Выборгский район Санкт-Петербурга.

    На очередном судебном заседании при рассмотрении дела мировым судьей, после изучения материалов видеофиксации и допроса явившегося в суд инспектора ГИБДД, было вынесено постановление о наложении на него минимального штрафа, предусмотренного ст.12.15 КоАП РФ, водительское удостоверение Артем получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже на этой неделе. Защитник же, не согласившись с постановлением мирового судьи о наложении штрафа, расчитывает отменить его в надзорной инстанции и полностью реабилитировать водителя перед лицом закона.

  • Встречка на ул.Возрождения. Мировой судья не уложился в 3-месячный срок давности

    Дмитрий ехал на своем автомобиле по улице Возрождения. Перед перекрестком он решил обогнать две медленно едущие машины, но не успел вовремя вернуться в свою полосу и был вынужден закончить обгон через сплошную линию разметки 1.1, нанесенную перед перекрестком с улицей Маршала говорова. Через 100 метров после перекрестка он был остановлен сотрудником ГИБДД, который, как потом оказалось, всегда дежурит на данном перекрестке и снимает все "неудачные обгоны" по улице Возрождения на камеру. Инспектор изъял у Дмитрия водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.

    Не чувствуя за собой вины, Дмитрий решил побороться за свои права и обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами было принято решение о переносе его дела по месту жительства из Кировского в Красногвардейский район.

    После первого рассмотрения дела мировым судьей Дмитрий был признан виновным в совершении данного правонарушения и лишен права управления на четыре месяца. Защитником была подана апелляционная жалоба на данное постановление, которая была удовлетворена судьей Красногвардейского районного суда, дело направлено на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении мировой судья не успел уложиться в трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности и был вынужден производтво по делу в отношении Дмитрия прекратить. Водительское удостоверение он получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже через 10 дней.

  • Защитник убедил суд в том, что извещение водителя было ненадлежащим

    Азрет ночевал в кабине своего грузовика, когда вдруг к нему в окно постучал некий человек в форме охранника и попросил переставить автомобиль на 20 метров вперед, так как он мешал проезду. Ничего не заподозрив, он так и сделал - завел автомобиль и, проехав 20 метров, остановился. В эту же минуту из-за угла вышел инспектор ГИБДД, попросил его предъявить документы и "подышать" в трубочку. К несчастью, накануне вечером Азрет действительно употреблял алкоголь, но он и не мог подозревать, что данный "охранник" был в сговоре с инспекторами ГИБДД.

    Примерно через 3 месяца Азрету домой пришло по почте постановление мирового судьи о лишении его права управления на полтора года. Так как ранее он уже обращался в компанию "Автоадвокат.рф" в связи с подобным нарушением и дело было выиграно, а права ему были возвращены, он не раздумывая снова позвонил знакомому юристу, приехал и заключил договор.

    После ознакомления с материалами дела защитником были выявлены серьезные процессуальные нарушения, на основании которых была составлена надзорная жалоба, отправленная в Санкт-Петербургский городской суд. После ознакомления с доводами жалобы и материалами дела заместитель председателя Санкт-Петербургского городского суда вынес постановление об отмене постановления мирового судьи и о прекращении производства по делу. Водительское удостоверение Азрет получит в ОГИБДД Невского района уже на следующей неделе.

     

  • Встречка на ул.Трефолева. Не установлено событие административного правонарушения

    Олег ехал по улице Трефолева в Кировском районе Санкт-Петербурга и собирался повернуть на одну из прилегающих улиц. Пропуская встречный транспорт, внезапно солнце ослепило его, он потерял ориентиры и существенно срезал траекторию поворота, не заметив, что при самом въезде на прилегающую улицу нанесена сплошная разметка 1.1. Через 100 метров он был остановлен сотрудником ГИБДД, заснявшим его маневр на видео. Водительские права были изъяты, составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения.

    Зная, что подобные дела можно выиграть лишь воспользовавшись услугами профессионального защитника, Олег обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После ознакомления с материалами дела юристом была выработана линия защиты, основанная на неправильном применении сотрудником ГИБДД норм материального права.

    Несмотря на доводы защитника мировой судья лишил Олега права управления на 4 месяца, Кировский районный суд оставил постановление мирового судьи в силе. После изучения вынесенных судебных постановления и решения защитником была подана надзорная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд. После изучения доводов жалобы 20.01.2011 г. заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда постановление и решение о признании Олега виновным были отменены, водительское удостоверение он получит в ОГИБДД Кировского района уже завтра.

     

  • Скрытие с места ДТП. Защита убедила суд в недоказанности наличия ДТП..

    В один из зимних дней Евгений много ездил по городу и несколько раз парковал машину в глубоком снегу. Каждый автомобилист знает, насколько неудобно аккуратно парковать машину на плохо убранной улице зимой. Примерно через неделю Евгению домой пришло извещение о том, что в этот день (неделю назад) он скрылся с места ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Начитавшись в интернете о том, что может последовать за подобными извещениями, Евгений пришел на консультацию в компанию "Автоадвокат.рф".

    На консультации он получил подробную инструкцию о том, что ему следует делать дальше для того, чтобы избежать лишения прав. После посещения ГИБДД Евгений решил заключить договор на ведение его дела в суде юристами "Автоадвокат.рф".

    В итоге на первом заседании в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга после ознакомления с материалами дела в материалах были выявлены существенные несоответствия относительно события ДТП, после допроса потерпевшей и оглашения доводов защиты судьей районного суда было принято решение о прекращении производства по делу по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ, возбужденному в отношении Евгения, за отсутствием события административного правонарушения. Водительское удостоверение Евгений получит после вступления постановления суда в законную силу.

  • Опьянение на наб.р.Мойки. Защитником доказана заинтересованность понятых в исходе дела..

    Марина, выезжая на набережную реки Мойки, не заметила машину, на большой скорости выезжавшую справа и, не уступив ей дорогу, попала в ДТП. Второй участник ДТП по приезду сотрудников ГИБДД обвинил ее в том, что она, якобы, управляла автомобилем в состоянии опьянения. Приехавший оформлять ДТП сотрудник ГИБДД предложил ей дунуть в заранее собранный прибор и подписать несколько бумаг. Находившись в состоянии послеаварийного шока, она подписала все бумаги, которые, как позднее оказалось, были протоколами по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ.

    По совету знакомых Марина обратилась за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов дела и объяснений самой Марины юристами была выработана линия защиты, составлены объяснения самой Марины. После продолжительного рассмотрения дела мировым судьей она была признана виновной в совершении данного административного правонарушения и лишена права управления на полтора года.

    Защитником была подана апелляционная жалоба на постановление мирового судьи. Изучив доводы жалобы и истребовав по ходатайству защитника дополнительные материалы из ГИБДД, судьей Октябрьского районного суда было принято решение об отмене постановления мирового судьи и о прекращении производства по делу. Водительское удостоверение Марина получит в офисе "Автоадвокат.рф" уже сегодня.

  • Управление в состоянии опьянения. Понятых должно быть обязательно двое..

    Проезжая утром выходного дня по Дачному пр. вместе с супругой, Евгений был остановлен сотрудником ГИБДД для проверки документов. В ответ на прямой вопрос, не употреблял ли он алкоголь, Евгений честно ответил, что да, употреблял, два дня назад. Сразу оживившийся инспектор ГИБДД предложил проехать к наркологу на Таллинское шоссе, Евгений был не против, так как был уверен, что абсолютно трезв, еще не догадываясь, что из передвижного пункта на Таллинском шоссе трезвыми выходят очень редко.

    После того, как водительское удостоверение изъяли и выдали протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, Евгений решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами были найдены некоторые логические несоответствия в составленных протоколах и выработана линия защиты.

    После длительного рассмотрения в мировом суде, Евгений был признан виновным и лишен права управления на полтора года, Кировский районный суд оставил постановление мирового судьи без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Тем не менее, защитник подал жалобу в третью инстанцию - Санкт-Петербургский городской суд. Заместитель председателя городского суда, изучив 28.01.2011 г. материалы дела и доводы надзорной жалобы, принял решение об отмене постановления мирового судьи и решения районного суда и о прекращении производства по делу. Водительское удостоверения Евгений получит в Кировском ОГИБДД уже на этой неделе.

  • Опьянение. Понятые должны присутствовать при всех действиях от начала и до конца..

    Владимир вместе с семьей встретил Новый год в Санкт-Петербурге и в новогоднюю ночь, как и полагается, употребил немного шампанского. Второго января 2011 года ему необходимо было воспользоваться автомобилем и он по воле необходимости сел за руль. Двигаясь по ул.Типанова, он случайно "подрезал" патрульный автомобиль ГИБДД, был остановлен и обвинен в том, что, якобы управляет автомобилем в состоянии опьянения, далее по рации инспектор ГИБДД вызвал другой экипаж для того, чтобы проверить его подозрения, а сам уехал.

    Приехавший экипаж предложил Владимиру воспользоваться неким прибором с трубочкой для определения состояния опьянения, после этого подписать несколько документов, чтобы не задерживаясь, поехать дальше. Растерявшись, Владимир все подписал и поехал дальше. Только позже, прочитав внимательнее протоколы и обсудив их с друзьями, он понял, что подписал себе "смертный приговор".

    В связи с этим, Владимир решил обратиться за юридической помощью в компанию "Драйв Консалтинг". На первичной консультации в протоколах, составленных в отношении него, были найдены некоторые несоответствия. В итоге, на первом же судебном заседании мировым судьей Московского района производство по делу в отношении Владимира было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, водительское удостоверение он получит в офисе "Автоадвокат.рф" через 10 дней.

  • Встречка. Не установлено место административного правонарушения

    Убайдулло ехал на своем автомобиле по одной из улиц в Купчино. Дорога была засыпана снегом и двойной сплошной линии разметки, нанесенной посередине проезжей части, не было видно. Когда вдруг впереди него остановился автомобиль, он, растерявшись, чтобы избежать столкновения, резко дернул руль влево и объехал его, через 100 метров был остановлен сотрудниками ГИБДД, видевшими его маневр, связанный с пересечением двойной сплошной линии разметки. В отношении него был составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ, а водительское удостоверение изъято.

    В мировой суд Убайдулло не ходил, так как не успел вовремя получить повестку. Мировой судья, рассмотрев дело на первом же заседании, лишила его права управления на 4 месяца. Так как водительское удостоверение для него было одним из основных источников дохода, Убайдулло обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф".

    Защитником была подана апелляционная жалоба во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Тем не менее, судья районного суда не внял доводам жалобы и оставил постановление мирового судьи в силе. После детального юридического анализа судебных актов, в них были найдены несоответствия и процессуальные нарушения, на основании которых была составлена и подана в Санкт-Петербургский городской суд надзорная жалоба.

    После изучения доводов жалобы заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда судебные акты по делу были отменены, производство по делу было прекращено. Водительское удостоверение Убайдулло получит в ОГИБДД Фрунзенского района уже на следующей неделе.

  • Акт освидетельствования ГИБДД не соответствует требованиям закона

    Иса отмечал с родственниками семейный праздник, вечером употребил немного спиртного. На утро ему необходимо было сесть за руль по рабочим делам. Не зная особенности организма сохранять остаточный алкоголь даже через 12 и более часов после употребления спиртного, Иса сел за руль и был остановлен инспектором ГИБДД Красногвардейского района. После проверки документов инспектор попросил его подышать в присутствии двух понятых в свой алкотестер. К сожалению для Исы результат освидетельствования был положительным, с результатами он зачем-то согласился.

    По совету друга, сказавшего, что подобные дела самостоятельно в суде не выигрываются, Иса обратился за защитой своих интересов в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов дела было принято решение оставить дело на рассмотрение в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Мировой судья не внял доводам защиты и лишил Ису права управления на полтора года. Защитником была подана апелляционная жалоба в Красногвардейский районный суд.

    В итоге, на первом же судебном заседании после изучения доводов защиты производство по делу в отношении Исы было прекращено, так как Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, составленный инспектором ГИБДД, был признан недопустимым доказательством. Водительское удостоверение Иса получит в офисе "Автоадвокат.рф" на Московском пр., д.48.

  • Расширительное толкование протокола недопустимо

    Вадим, управляя своим автомобилем, в Выборгском районе Ленинградской области, между Выборгским и Приморским шоссе, не сориентировавшись в дорожной разметке и количестве полос для движения выехал на середину перекрестка, за которым начиналась полоса встречного движения. Поняв, что вот-вот он выедет на встречную полосу, он стал перестраиваться вправо, однако по соседней полосе ехали другие автомобили и сразу перестроиться он не сумел, поэтому ему пришлось сделать это по диагонали, частично задев колесами при перестроении полосу встречного движения.

    Через пол-километра он был остановлен сотрудниками ГИБДД, догнавшими его с сиреной сзади. Оказалось, что его маневр они засняли на видеокамеру. Результатом встречи стало составление протокола по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу и изъятие водительского удостоверения.

    Вадим решил попробовать свои силы в суде самостоятельно. Для начала он перенес рассмотрение дела по месту своего жительства в Выборгский район Санкт-Петербурга. На рассмотрение дела в мировом суде он привел своих свидетелей, составил собственные объяснения, тем не менее, дело проиграл, мировой судья лишил его права управления на 4 месяца. После этого Вадим решил прийти на бесплатную консультацию о судебных перспективах его дела в компанию "Автоадвокат.рф".

    После изучения материалов дела юристом были найдены некоторые несоответствия в материалах дела и в постановлении мирового судьи, Вадим решил попробовать и обратился за защитой его прав в суде в компанию "Драйв Консалтинг". В итоге, на первом же заседании при рассмотрении его дела судьей Выборгского районного суда Санкт-Петербурга постановление мирового судьи было отменено, производство по делу прекращено. Водительское удостоверение Вадим получил прямо в зале суда.

  • Отказ от мед.освидетельствования. Не управлял, значит, опять не виновен

    Андрей припарковал свой автомобиль на пр. Космонавтов возле дома и пошел в магазин за шампанским, так как в тот день у них с супругой был юбилей свадьбы. Вернувшись к автомобилю, он решил его перепарковать более аккуратно, однако замок зажигания у него неожиданно заклинило. Он попросил проезжающего мимо знакомого "дернуть" его на тросе, но замок не разблокировался. Расстроенный, Андрей сходил в магазин за пивом и стал сидеть в машине и пить пиво, ожидая, когда у его супруги закончится рабочий день.

    Проезжавший мимо экипаж ДПС заинтересовался сидящим в машине человеком, употребляющим спиртные напитки и решил проверить у него документы. После небольшой словесной перепалки у Андрея возник конфликт с сотрудниками ГИБДД, результатом которого явилось составление протокола за отказ от медицинского освидетельствования по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ и изъятие водительского удостоверения.

    Зная, что по данной статье выиграть в суде дело самостоятельно практически невозможно из-за предвзятого отношения судей ко всем "пьяницам" за рулем, Андрей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После ознакомления с материалами дела юристами были собраны документы в обоснование выбранной защитной линии, подробно составлены объяснения Андрея и свидетельские показания. Результатом подготовки стало то, что уже на втором судебном заседании мировым судьей производство по делу было прекращено, водительское удостоверение Андрей получит в офисе "Автоадвокат.рф" через 10 дней.

  • Встречка. Устранять недостатки в протоколе необходимо в строгом соответствии с законом

    Владислав ехал на автомобиле по наб.Обводного канала и собирался переехать на другую сторону канала по Рузовскому мосту. Так как в данном районе он бывает редко и через данный мост раньше никогда не переезжал, он не знал, что на данном мосту четыре полосы для движения являются встречными, и лишь одна (крайняя правая) попутной. Так как была ночь и он спешил, в дорожных знаках и разметке он не разобрался и въехал на мост под знак 3.1 "Въезд запрещен" в нарушение дорожной разметки 1.3 "Двойная сплошная", но почувствовав, что едет не по правилам, на середине моста перестроился в попутный крайний правый ряд.

    Сразу же после поворота Владислав был остановлен дежурившим на данном участке набережной инспектором ГИБДД, в отношении него был составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу и изъято водительское удостоверение.

    Зная, что подобные дела самостоятельно выиграть практически невозможно, Владислав обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения материалов дела юристами было выявлено одно очень редко встречающееся процессуальное нарушение в протоколе, было принято решение при защите в суде делать упор только на него. Определением мирового судьи на первом заседании протокол был возвращен обратно в ГИБДД для устранения недостатков.

    После поступления протокола обратно из ГИБДД, в новых материалах юристами также были выявлены процессуальные недочеты. В итоге после очередного судебного заседания производство по делу в отношении Владислава было прекращено за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, водительское удостоверение он получит в офисе "Автоадвокат.рф"

  • Встречка на а/д Сортавала. Описание нарушения в протоколе должно быть подробным!

    Юрий ехал по трассе "Сортавала" (Приозерское шоссе) во Всеволожском районе Ленинградской области, на 38 км он собирался совершить обгон двух транспортных средств, среди которых автобус и начал его через прерывистую линию дорожной разметки в полном соответствии с требованиями ПДД РФ. Однако позже оказалось, что впереди автобуса ехал еще один автомобиль, не позволивший Юрию завершить обгон без помех там, где он это планировал, и ему пришлось обогнать также данный автомобиль.

    К несчастью, данный обгон был завершен в конце подъема, то есть в зоне ограниченной видимости. Дежуривший на данном участке дороги экипаж ГИБДД остановил его машину, изъял водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд в нарушение п.11.5 ПДД РФ на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

    Следуя советам знакомых, Юрий прислал по электронной почте документы, с которыми ознакомился в п.Сертолово у мирового судьи, в компанию "Автоадвокат.рф". Ознакомившись с материалами дела, по телефону ему было сообщено, что судебные перспективы у данного дела имеются хорошие, но лишь при переносе дела на рассмотрение из п.Сертолово в любой судебный участок Санкт-Петербурга (по месту жительства лица, привлекаемого к ответственности). Юрий решил попробовать и обратился за юридической помощью в "Автоадвокат.рф".

    Так как Юрий имел областную прописку, защитником данное административное дело было переведено по месту его прописки в Кировский район Ленинградской области. После нескольких заседаний в суд поступила схема дислокации технических средств организации дорожного движения на данном участке дороги, защитником была дана оценка данной схеме, а также иным имеющимся в деле доказательствам. На основании доводов, высказанных защитником, дело в отношении Юрия было прекращено за отсутствием события административного правонарушения. Водительское удостоверение было получено защитником, а Юрий получит его в офисе "Автоадвокат.рф"!

     

  • Встречка. Презумпция невиновности иногда работает...

    Андрей ехал на своем автомобиле с женой и тещей в Ломоносовском районе Ленинградской области по дороге на Малую Ижору. Примерно на 13 км он пошел на обгон медленно двигавшегося транспортного средства, однако не успел закончить его до начала дорожной разметки 1.1 (одинарная сплошная). Двигавшийся в 100 метрах позади него в попутном направлении экипаж ГИБДД прибавил скорость, догнал и остановил Андрея, изъял водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.

    Зная, что при любых спорах с ГИБДД, а тем более судебных, лучше пользоваться помощью юриста, теща Андрея предложила ему обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф", что он и сделал.

    Защитником было принято решение о переносе дела на рассмотрение мировому судье по месту жительства Андрея в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Также после ознакомления с материалами дела была выработана логичная и единственно верная защитная версия, составлены и отрепетированы свидетельские показания пассажиров. В итоге после очередного заседания в судебном участке мирового судьи производство по делу в отношении Андрея было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Водительское удостоверение он получил прямо в зале судебных заседаний.

  • Встречка. Поверхностное изучение материалов дела недопустимо!

    Анастасия ехала на легковом автомобиле с прицепом по виадуку пр.Маршала Жукова, съезжая с виадука в сторону КАД, повернула налево под мост. Примерно через 700 метров сзади ее догнал экипаж ДПС, инспектор заявил, что видел с расстояния почти километр, как она перед поворотом нарушила требования дорожной разметки 1.1 (одинарная сплошная) и выехала на встречную полосу. Анастасия была с этим категорически несогласна, так как с тяжелым прицепом она ехала очень медленно и осторожно. Тем не менее инспектором было изъято водительское удостоверение.

    Проиграв самостоятельно мировой суд, Анастасия решила прийти на консультацию в компанию "Автоадвокат.рф". В постановлении мирового судьи были обнаружены некоторые неточности, на основании которых его можно было отменить и вернуть водительское удостоверение. Анастасия решила попробовать.

    При обжаловании в Красносельском районном суде постановление было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения. Однако после рассмотрения жалобы в Санкт-Петербургском городском суде и постановление, и решение судьи районного суда были отменены, а дело прекращено. Водительское удостоверение Анастасия получит в отделении ГИБДД еще до Нового года.

  • Встречка. Разметка 1.11 и п.11.5 ПДД - важно толковать правильно!

    Асылбек ехал в спокойном режиме по Приозерскому шоссе Всеволожского района Ленинградской области. Впереди него двигался медленно легковой автомобиль. Так как дорога на данном шоссе извилистая и во многих местах обгон запрещен, он довольно долго ехал медленно сзади. Когда возможность для обгона, наконец, появилась, он обогнал данный автомобиль, однако завершил обгон уже в зоне ограниченной видимости (на подъеме) в том месте, где разметка 1.11 обращена к попутной стороне сплошной линией. Данный обгон был заснят на видео дежурившим на данном участке шоссе экипажем ГИБДД.

    Так как Асылбек был наслышан, что ведение подобных дел в суде сулит большими потерями времени и нервов, он сразу же решил обратиться за помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами заблаговременно было отправлено почтой мировому судье п.Сертолово Всеволожского района Ленинградской области ходатайство о передаче материалов по месту жительства Асылбека, которое было удовлетворено.

    При рассмотрении дела мировым судьей Московского района все обстоятельства дела были тщательно проверены, доводы защитника "Драйв Консалтинг" относительно квалификации маневра Асылбека убедили мирового судью прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения. Водительское удостоверение Асылбек получит через 10 дней в офисе компании "Автоадвокат.рф".

  • Разметка 1.3 и 1.1 - это не одно и то же..

    Андрей, двигаясь на своем автомобиле в Волгоградской области, не рассчитав скорость на перекрестке, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего сотрудником ГИБДД в отношении него был составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и изъято водительское удостоверение. Так как Андрей проживает в Санкт-Петербурге, он ходатайствовал о передаче протокола на рассмотрение мировому судье по месту его жительства.

    После того как Андрей самостоятельно проиграл свое дело в мировом суде по месту своего жительства, он решил обратиться за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". После изучения постановления мирового судьи и иных материалов дела, были найдены процессуальные нарушения и логические несоответствия между протоколом и постановлением мирового судьи, на основании которых была составлена и подана апелляционная жалоба на данное постановление.

    В результате рассмотрения доводов представленной защитником "Автоадвокат.рф" жалобы судьей Невского районного суда было принято решение об отмене постановления мирового судьи и назначении Андрею минимального административного штрафа за нарушение правил проезда перекрестка. Водительское удостоверение Андрей получил в зале судебного заседания.

  • Нарушение знака - не всегда встречка!

    Алексей не разобрался с дорожными знаками, регулирующими движение через Рузовский мост на Обводном канале, в результате чего выехал на середину перекрестка и собирался совершить запрещенный левый поворот, но внезапно был задержан сотрудником ГИБДД, выезжавшим из ОГИБДД Московского района, который изъял у него водительское удостоверение и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за типовое нарушение на данном мосту (нарушение разметки 1.3 при левом повороте на мост).

    Решив, что самостоятельно в суде он может не справиться, Алексей обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Дело было решено рассматривать по месту нарушения и никуда не переносить. В судебное заседание неоднократно вызывался сотрудник ГИБДД, составивший протокол, однако ни с первого, ни со второго раза в суд он не являлся. Судом по ходатайству защитника также истребовались материалы видеофиксации с камеры, работающей на данном перекрестке.

    В результате после поступления в суд материалов видеофиксации по ходатайству защитника производство по делу по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ в отношении Алексея было прекращено. За нарушение правил проезда перекрестка был назначен минимальный административный штраф. Водительское удостоверение Алексей получит в офисе "Автоадвокат.рф".

  • Ошибка в постановлении мирового судьи - возврат прав!

    Владимир совершил обгон на трассе "Скандинавия" Выборгского района Ленинградской области. Начав обгон по правилам, он не успел вовремя перестроиться обратно в свой ряд, закончив его через сплошную линию дорожной разметки, в результате чего был остановлен сотрудником ГИБДД и в отношении него был составлен протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД, изъято водительское удостоверение.

    Проиграв самостоятельно мировой суд, Владимир обратился за помощью в компанию "Автоадвокат.рф". Юристами были подробно изучены материалы дела и подана апелляционная жалоба. Жалоба защитника была удовлетворена и дело отправлено на новое рассмотрение мировому судье. Однако мировой судья вновь не принял доводы в защиту интересов Владимира и повторно лишил его права управления.

    Защитником из "Автоадвокат.рф" повторно была подана апелляционная жалоба в Невский районный суд. При рассмотрении данной жалобы судьей районного суда вновь было принято решение об отмене постановления и, на этот раз, о возврате изъятого водительского удостоверения. Права Владимир получил в зале судебного заседания.

  • Место составления протокола и место нарушения - не одно и то же!

    Николая остановили рано утром на Митрофаньевском шоссе за нарушение скоростного режима и пригласили в патрульную машину ГИБДД для составления протокола. После того как он отказался платить штраф на месте, ему было предложено проехать в отдел ГИБДД на Обводном канале для того, чтобы подышать "в трубочку", так как на взгляд инспектора ГИБДД, у Николая имелись явные признаки вчерашнего застолья (опьянения). Водитель отказываться не стал, проехал в отдел ГИБДД, подышал "в трубочку" и "надышал" на протокол по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ.

    Зная, что чем раньше обратишься за помощью юриста, тем больше шансов разрешить дело положительно, Николай незамедлительно приехал на консультацию, а потом и заключил договор на ведение его дела юристами "Автоадвокат.рф". В итоге после двух месяцев рассмотрения дела мировым судьей в результате грамотной работы нашего защитника производство по делу было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Права Николай получит в офисе "Автоадвокат.рф"

  • Встречка. Дорожные работы? Поставьте знаки как полагается!

    Наталья обратилась в компанию "Автоадвокат.рф" в связи с тем, что в отношении нее был составлен административный протокол за выезд на полосу встречного движения, а "вытащить" права через знакомых сотрудников милиции, у нее не получилось.

    Ее обвиняли в движении по Вознесенскому проспекту по встречной полосе для маршрутных транспортных средств, с чем она была категорически не согласно ввиду того, что асфальт на правой половине дороги был снят и повсюду были разбросаны водоналивные пластиковые блоки. Въезд машины под управлением Натальи под знак 3.1 "Въезд запрещен" был заснят сотрудниками ГИБДД на видео.

    Тем не менее после двух месяцев заседаний в мировом суде, допроса инспектора ГИБДД, просмотра видеозаписи и истребования схем и сведений из государственных органов и учреждений, дело по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ в отношении Натальи было прекращено, судьей был назначен минимальный штраф, а права она получила на следующий день в офисе "Автоадвокат.рф"

  • Встречка. Ошибка в протоколе - возврат прав!

    Получилось так, что Владислав, будучи за рулем во Всеволожском районе Ленинградской области на Колтушском шоссе в зоне действия дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен" совершил обгон другого медленно идущего транспортного средства с выездом на половину дороги, предназначенную для встречного движения. Так как место это для инспекторов ДПС известное и богатое на количество подобных нарушений, он сразу же был остановлен и получил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ и временное разрешение.

    Так как Владиславу очень были нужны права, он начал искать возможности вернуть их. После изучения его протокола на консультации в компании "Автоадвокат.рф" в самом протоколе были выявлены некоторые недочеты, которые, несмотря на признательные показания Владислава могли помочь прекратить в отношении него дело и вернуть права. Владислав решил попробовать и заключил договор.

    Дело было перенесено юристом "Автоадвокат.рф" по месту его временной регистрации в Санкт-Петербург, где на первом же судебном заседании по ходатайству защитника было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Водительское удостоверение Владислав получит в офисе "Автоадвокат.рф" на Московском пр., д.48 после вступления постановления в законную силу.

  • Не управлял, значит, не виновен

    Сергей, владелец раритетного автомобиля, хранил его припаркованным на наб.р.Мойки. Однажды к нему на пульт сигнализации поступил сигнал о тревоге. Прийдя к автомобилю, он обнаружил, что сработала звуковая сигнализация из-за низкого заряда батареи аккумулятора. Ему пришлось открыть автомобиль и завести его для того, чтобы аккумулятор подзарядился. К автомобилю Сергей пришел в состоянии легкого алкогольного опьянения, так как отмечал день рождения друга.

    К несчастью, в тот момент, когда он завел автомобиль, рядом проезжал экипаж ГИБДД. Сотрудников привлек внешний вид Сергея и они решили предложить ему подышать "в трубочку", а потом составили протокол по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ о том, что он, якобы, ехал по наб.р.Мойки на своем автомобиле в состоянии опьянения.

    Сергей, зная, что подобные дела самостоятельно не выигрываются, обратился за юридической помощью в "Автоадвокат.рф". При участии нашего защитника после допросов свидетелей и инспектора ГИБДД производство по делу в отношении Сергея было прекращено за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Права он получит через 10 дней в офисе "Автоадвокат.рф"

     

  • Встречка на Конногвардейском бульваре. Закон обратной силы не имеет!

    Александр работает водителем такси. Поздно вечером, съезжая с Благовещенского моста и поворачивая на Конногвардейский бульвар у дома 4 по Конногвардейскому бульвару (знаменитое место для выезда на встречную полосу) не разобрался в ширине дороги и количестве полос, а также в связи с тем, что дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" был повернут лицевой стороной к дороге, обогнал двигавшийся справа от него автобус с выездом на встречную полосу. Данный маневр был заснят на видео остановившим его инспектором ГИБДД, который изъял у него права и составил протокол по ст.12.15 ч.4 КоАП РФ.

    Зная, что по подобным делам в судах водителей особо не слушают, а "лишают автоматом", Александр обратился за юридической помощью в компанию "Автоадвокат.рф". По инициативе суда были истребованы материалы видеофиксации. После обозрения данных материалов в присутствии нашего защитника, было принято решение о применении к Александру старой редакции ст.12.15 ч.3 КоАП РФ с назначением ему минимального административного штрафа. Водительское удостоверение Александр получит через 10 дней в офисе "Автоадвокат.рф"

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